Um tubarão branco, considerado um dos maiores predadores do mundo, foi avistado “desorientado” esta quarta-feira no porto da cidade A Coruña, em Espanha, sendo “o primeiro avistamento na Galiza desta espécie em vias de extinção”, revelaram as autoridades portuárias no Twitter.

????Compartimos nuevo vídeo del tiburón avistado en Langosteira. @CEMMAcetaceos e Instituto de Ciencias del Mar (Barcelona) confirman que es un tiburón blanco, que habría llegado a la costa desorientado. Es el primer avistamiento en Galicia de esta especie en peligro de extinción pic.twitter.com/U6w685ObwJ — Puerto de A Coruña (@PuertoACoruna) September 30, 2021

A ONG espanhola Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos Marinhos (CEMMA) já confirmou a espécie do tubarão. “A primeira impressão foi que se tratava de um tubarão branco, mas queríamos confirmar com especialistas”. Uma vez que este ano receberam “diversas fotografias de falsos avistamentos”.

O tubarão branco avistado aparentava medir cinco metros e esteve visível apenas durante uns minutos, tempo suficiente para fotografar este momento.

???? Singular visita a #PuntaLangosteira

➡️ A primera hora de esta tarde se detectó en el interior de la dársena la presencia de un tiburón de unos 5m. de largo, que abandonó el #puerto a los pocos minutos. La Autoridad Portuaria comunicó el hecho al Seprona y Salvamento Marítimo pic.twitter.com/TDnSuBbfBT — Puerto de A Coruña (@PuertoACoruna) September 29, 2021

O tubarão branco é considerado um dos predadores mais ferozes dos oceanos e encontra-se em vias de extinção devido à sua baixa esperança de vida, escassa taxa de reprodução e pesca.