Prova do compromisso da Neolith para com a sustentabilidade é a nova linha Essentials: o revestimento que mais respeita o meio ambiente. Produzido num ambiente carbon neutral (que significa que o impacto ambiental em emissões de dióxido de carbono é igual a zero), este revestimento tornou-se automaticamente num dos mais sustentáveis do mercado. É um material 100% natural, com cerca de 90% de material reciclado. Além disso, esta linha oferece ainda outra novidade: uma tecnologia inovadora que evita a proliferação de bactérias diretamente ligadas à segurança alimentar, como a salmonela.