A elevada taxa de vacinação contra a Covid-19 em Portugal tem atraído atenções um pouco por todo o mundo e o The Washington Post escreve na sua edição desta quinta-feira que Portugal “está quase sem pessoas para vacinar”, quando pouco mais de 84% dos portugueses já completaram o processo de vacinação. Em declarações ao jornal norte-americano, tanto o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo como a ministra da Saúde Marta Temido reconhecem um bom trabalho feito até agora, mas apontam aos desafios futuros, desde logo a necessidade de controlar a pandemia noutros países.

“Não podemos vencer vacinando apenas as pessoas no nosso próprio país”, afirmou Henrique Gouveia e Melo ao The Washington Post. “A guerra só termina depois de darmos vacinas a todas as pessoas do mundo”, acrescentou o responsável pela task force para a vacinação contra a Covid-19, extinta na passada terça-feira, depois de alcançados os objetivos.

Para Henrique Gouveia e Melo, além do dever “moral” de ajudar os outros países, Portugal deve ajudar na vacinação no estrangeiro devido a questões de segurança. E demonstra particular preocupação com a situação em Angola e Moçambique, onde as taxas de vacinação ainda não chegaram aos dois dígitos. “Esses países vão vingar-se de nós”, alerta o vice-almirante.

Sobre o caso de Portugal, o The Washington Post escreve que a campanha de vacinação excedeu “até as metas mais ambiciosas”, o que transformou o país num “laboratório pandémico”, que poderá ajudar a perceber como será possível controlar o vírus quando as taxas de vacinação atingirem o seu limite.

Devido aos resultados alcançados no processo de vacinação, Portugal tem vindo a levantar gradualmente as restrições, e esta sexta-feira são as discotecas que reabrem, numa cidade “triunfante”, com “música ao vivo e festa”, onde o “trânsito voltou ao normal” à medida que as pessoas retomam aos locais de trabalho.

Ainda assim, o jornal lembra que Marta Temido pediu prudência. “Alcançámos um bom resultado, mas não é solução ou o milagre que poderíamos esperar”, advertiu a ministra da Saúde.

Uma das preocupações é uma nova vaga da pandemia de SARS-Cov-2 no inverno, que faça aumentar as hospitalizações. Particular apreensão gera a situação dos mais idosos, à medida que perdem os anticorpos contra a Covid-19.

Conforme explica o The Washington Post, logo após a vacinação dos idosos nos lares, um estudo do Instituto Gulbenkian de Saúde, com 500 pessoas, detetou anticorpos em 95% das pessoas vacinadas. No final do verão, no entanto, mais de um terço dessas pessoas tinham perdido os anticorpos.

“Isso não significa que não estejam protegidas”, afirmou Joaquim Moura, diretor do Centro de Apoio Social (CAS) das Forças Armadas de Runa, em Torres Vedras. Um dos desafios para os próximos meses poderá ser a necessidade ou não de introduzir uma terceira dose para idosos, à semelhança do que já acontece em países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França ou a Alemanha.