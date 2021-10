A meia-noite do Dia da Libertação foi como a daquelas passagens de ano que quanto mais planeadas são, mais desilusões trazem. No Titanic Sur Mer, onde o Observador passou a viragem para o primeiro dia de outubro, poucas eram as pessoas que marcavam presença na pista de dança — que não via coreografias desde os primeiros dias de março do ano passado. Mas, como todas as passagens de ano com desfechos contrastantes dos momentos que lhes deram início, tudo havia de mudar.

Não muito longe dali, no Bairro Alto, a liberdade era outra, mas não muito diferente da que se tem reportado nas últimas semanas de verão. Não fosse o facto de os sapatos não descolarem do chão nas pistas de dança dos bares, e de não haver máscaras no horizonte, ninguém daria conta de que o Governo tinha anunciado um alívio nas medidas de combate à Covid-19. É que, mesmo sem impedimentos de horário, o epicentro da noite lisboeta acendeu as luzes e encerrou as portas às três da manhã — apenas uma hora depois do horário de encerramento imposto até agora pelo Executivo de António Costa.

A noite fazia-se ligeiramente mais a sul, mesmo junto à margem do rio Tejo, esta noite iluminado por um Cristo Rei tingido de vermelho em modo de consciencialização para a batalha contra as doenças cardiovasculares. Três horas volvidas desde a meia-noite, o Titanic que o Observador encontrou já não era o mesmo que havia testemunhado na virada da data. A pista estava repleta de pessoas, nenhuma delas usava máscara e ninguém se conteve nas manobras de engate. Era como se o mundo tivesse regressado a março de 2020, a não ser pelo facto de ali não haver vivalma que não tivesse sido vacinada contra a Covid-19, uma condição sine qua non para entrar no clube.