Thomas Pesquet, astronauta na Estação Espacial Internacional, conseguiu captar imagens espetaculares de uma aurora que envolveu o planeta durante a noite de 20 de agosto enquanto a lua cheia iluminava o planeta, partilhou o próprio nas redes sociais.

Pesquet foi eniado para o espaço a 23 de abril pela SpaceX e integra a missão Alpha, com duração de 6 meses. Assistir a este espetáculo de luz decidiu registar o momento, que afirma ser especial pela intensidade.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon ???? lighting up the shadow side of Earth ???? almost like daylight. ???? #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021