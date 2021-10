O BCP funcionou durante o dia de hoje com total normalidade e sem qualquer perturbação, garantiu o presidente da instituição. Numa nota enviada aos colaboradores a que o Observador teve acesso, Miguel Maya não quer comentar o sucesso ou insucesso da greve convocada para esta sexta-feira nos BCP e no Santander contra processos de despedimentos. Os sindicatos dizem que a paralisação nos dois bancos “foi um enorme êxito”.

O gestor diz que uma greve mesmo sem impacto “é algo que não nos orgulha” e defende nesta nota que os sindicatos e a comissão de trabalhadores “não são inimigos nem sequer adversários” , mas sim organizações que têm de defender os trabalhadores da sua perspetiva, merecendo por isso todo o respeito, apesar da discordância sobre os motivos da greve. Miguel Maya (que diz aliás manter-se como sindicalizado) reafirma as razões que levaram ao processo de saída de mais de 700 pessoas, incluindo um despedimento coletivo de 62 funcionários, como a evolução tecnológica e mudança na relação com o cliente.

Apesar de “sabermos bem que os trabalhadores constituem o elemento mais distintivo da nossa cultura empresarial”, também “sabemos ainda melhor, por experiência própria, que em nenhuma circunstância poderemos escolher o caminho fácil em detrimento do caminho que consideramos correto, mesmo que tal implique, como é o caso, tomar no presente decisões difíceis mas que temos por necessárias para o desenvolvimento sustentável do banco”.

Sindicatos falam em “enorme êxito” sem dar número de adesões

Os sindicatos dos trabalhadores bancários consideraram que a greve nacional que está esta sexta-feira a decorrer, contra os despedimentos coletivos no Millennium BCP e no Santander, “foi um enorme êxito” e que a adesão demonstra a “justiça das reivindicações”. Sem avançar números da adesão à greve, os sindicatos Independente da Banca (SIB), dos Bancários do Centro (SBC), dos Trabalhadores da Atividade Financeira (SinTAF), Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Mais – Sindicato do Setor Financeiro, dos Bancários do Norte (SBN) e ainda o dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC), em solidariedade, consideraram, em comunicado conjunto, que a greve convocada pela defesa da manutenção dos postos de trabalho no BCP e no Santander “foi um enorme êxito”.

“A adesão à greve demonstra objetivamente a justiça das reivindicações dos bancários e que os trabalhadores do Banco Santander e BCP se identificam com os motivos que conduziram à convocação da greve pelos sindicatos”, apontaram, saudando também os trabalhadores que aderiram à iniciativa, bem como os que participaram nas concentrações realizadas em Lisboa e no Porto. Na mesma nota, os sindicatos reiteram a exigência do “fim imediato” dos despedimentos coletivos que estão em curso naqueles bancos, que consideram “injustos, injustificados e sem fundamento”.

“Exigimos ainda o fim do clima de instabilidade, insegurança e pressão, visando que os trabalhadores aceitem condições de revogação do contrato de trabalho que não desejam e que colocam em causa a própria sustentabilidade financeira dos trabalhadores e seus agregados familiares”, acrescentaram. Caso as administrações dos bancos não “retirem as devidas ilações” das ações desta sexta-feira, os sindicatos garantem tomar novas medidas.

Depois de, em setembro, o BCP e o Santander Totta terem confirmado que iam avançar com despedimentos coletivos (uma vez que não conseguiram que o número de trabalhadores pretendido saísse por acordo), todos os sindicatos de bancários convocaram uma greve — a primeira nacional desde 1988 — e várias concentrações pelo país. Nos últimos meses, os sindicatos têm vindo a acusar os bancos de repressão laboral e de chantagem para com os trabalhadores, considerando que os forçam a aceitar sair por rescisões (sem acesso a subsídio de desemprego) ou por reformas antecipadas. Isto ao mesmo tempo que têm elevados lucros, acrescentam.

O BCP teve lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre (menos 84% do que no mesmo período de 2020) e o Santander Totta 81,4 milhões de euros (menos 52,9%).