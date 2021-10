Nas últimas 24 horas, registaram-se 4 mortes e 696 novos casos de infeção pelo vírus da Covid-19 em Portugal, números inferiores aos da véspera. Os valores são avançados no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta sexta-feira, depois de na véspera terem sido contados 7 óbitos e 749 novos diagnósticos positivos.

Com estes valores, o país acumula 1.069.975 infetados e 17.979 óbitos desde o início da pandemia.

Entre as quatro vítimas mortais, três delas mulheres, uma estava na faixa etária dos 40 aos 49 anos. Morreram ainda um homem e uma mulher entre os 60 e os 69 anos, e uma idosa na faixa etária dos 70 aos 79 anos. Os óbitos foram registadas nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve (uma em cada).

Quanto aos novos casos, o maior número foi contado na região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 245 e 202 novos casos, respetivamente. No Centro contaram-se 116 contágios, no Algarve, 56, e no Alentejo 41. A Madeira registou 24 novas infeções e os Açores 12.

Taxa de incidência desce, taxa de transmissibilidade sobe

Esta sexta-feira, a incidência nacional encontrava-se nos 101,7 casos de infeção por 100 mil habitantes, valor ligeiramente mais alto quando se olha apenas para o continente, onde o valor é de 103,0 casos (na véspera os valores eram de 105,6 casos e de 107,3 por 100 mil habitantes, respetivamente).

Já o R(t) subiu de 0,87 para 0,89 tanto no continente como a nível nacional.

67 internados em cuidados intensivos

O relatório epidemiológico mostra ainda que há 357 pessoas internadas devido à Covid-19 em Portugal, menos 9 em relação ao número dà véspera. Destes doentes, 67 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o que representa mais 1 cama ocupada do que na quinta-feira, quando havia 366 pacientes internados, 66 deles em cuidados intensivos.

O boletim mostra ainda que 1.021.495 pessoas recuperaram da infeção desde o início da pandemia no país. Só nas últimas 24 horas, registaram-se mais 802 casos de recuperação — ontem foram 626.

Há ainda 27.400 contactos em vigilância nas últimas 24 horas, mais 47 do que na véspera.