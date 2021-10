Caem as máscaras no recreio, mas o isolamento mantém-se de 14 dias, embora com exceções. A Direção Geral de Saúde atualizou, na madrugada desta sexta-feira, o referencial para as escolas com as recomendações que estas devem seguir para conter a pandemia de Covid-19. Uma das principais alterações — e que já tinha sido assumida pelo primeiro-ministro — é que o uso de máscaras no recreio deixa de ser obrigatório. No entanto, a DGS recomenda que sejam usadas nos momentos em que haja aglomerações de pessoas, incluindo entre os os mais novos, do 1.º ciclo.

No interior das salas de aulas, o uso de máscara continua a ser obrigatório.

No documento “Referencial Escolas — Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar”, a Direção Geral de Saúde continua a apontar para um isolamento profilático de 14 dias para os alunos que sejam considerados contactos de risco de um caso de Covid-19. No entanto, há exceções já que remete para outra norma, a n.º 015/2020, também atualizada esta madrugada, e que leva em conta o esquema vacinal da pessoa. Assim, alunos vacinados não terão de fazer quarentena. Sem vacinação, apresentar um teste negativo não é suficiente para voltarem às aulas e será necessário cumprir os 14 dias de isolamento.

“A realização de teste com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa desde a data da última exposição de alto risco nos termos da norma n.º 015/2020″, lê-se no documento, que define também que “o fim do isolamento profilático corresponde ao 14.º dia após a data da última exposição de alto risco ao caso confirmado”.

Apesar disso, o referencial para as escolas deixa uma outra indicação: “Importa sinalizar que, após determinação de isolamento profilático e na sequência de maior estratificação do risco, nomeadamente tendo em conta o estado vacinal do contacto, por parte da Autoridade de Saúde territorialmente competente, os contactos podem vir a interromper o isolamento profilático, nos termos da norma n.º 015/2020 da DGS, retomando a respetiva atividade letiva.” Ou seja, alunos vacinados podem interromper a quarentena. Também para os infetados há menos de 180 dias as regras são diferentes e aplica-se a vigilância passiva, ao invés da quarentena.

“Em concordância com a norma n.º 015/2020 da DGS, aos contactos com história de infeção pelo SARS-CoV-2/COVID-19 há menos de 180 dias, não se aplica a realização de testes laboratoriais, o isolamento profilático e a vigilância ativa, estando sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição.”

