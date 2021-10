Em campo, Farkhunda foi uma delas: como o plantel do Benfica recebeu a capitã do Afeganistão, um símbolo da "necessidade de mudança"

Desta vez, o equipamento que vestiu foi outro. As cores são iguais (vermelho), mas Farkhunda Muhtaj não se equipou com a t-shirt da seleção nacional de futebol do Afeganistão, como habitual, mas sim do Benfica. É no Estádio da Luz que se encontra com as companheiras de um dia. É no Estádio da Luz que se prepara para treinar com a equipa profissional feminina. “É irreal… O estádio é bonito, a cidade é fantástica. Estou muito honrada por estar num clube de categoria mundial e por poder treinar nestas fantásticas instalações”, confessa Farkhunda Muhtaj, em conversa com o Observador.

Já equipada de cima a baixo, e de águia do Benfica ao peito, a capitã da seleção nacional afegã vai cumprimentando as atletas que vão chegando. Passa pouco das oito horas da manhã e é aqui que começa o dia para as jogadoras encarnadas. “Nice to meet you”, vai-se ouvindo nos corredores que vão dar ao balneário. Farkhunda Muhtaj, de 23 anos, vive no Canadá mas nasceu no Afeganistão. Diz que o futebol é a sua vida. Foi ela uma das responsáveis pela mais recente missão de resgate da equipa de futebol afegã das camadas jovens. 26 raparigas chegaram a Portugal no dia 19 de setembro, onde receberam asilo, e aquela que é para as jovens meninas “uma estrela” está por estes dias em Portugal, numa viagem que também serviu para ajudar a acolher e a integrar as meninas afegãs que sonham um dia ser jogadoras de futebol.

[Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador]

Voltando ao Estádio da Luz, Farkhunda Muhtaj parece ser rapidamente integrada. No balneário da equipa feminina, duas grandes palavras saltam à vista – “vencedoras” e “campeãs” – e são rapidamente traduzidas para o inglês. A capitã da seleção nacional afegã sorri e mostra-se pronta para ir treinar. Antes, é servido o pequeno-almoço, numa outra zona do Estádio. Farkhunda conversa com as jogadoras da formação encarnada, enquanto come o que escolheu: fruta, um pão e uma garrafa de água. Já com as energias repostas, é tempo de ir para dentro das quatro linhas. Mas antes, há ainda uns minutos para conversa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Observador, a jovem afegã conta que já conhecia o Benfica. “É um clube de categoria mundial. Muitas lendas do futebol vieram do Benfica. Muitos jogadores fantásticos que admiro, por exemplo o Di María, o David Luiz… Coisas boas saem deste clube”, afirma, antes de explicar o cenário que se vive atualmente no Afeganistão. “Está definitivamente numa situação muito difícil. Infelizmente, as mulheres não têm os mesmos luxos que tinham antes. Não podem ir à escola, não podem praticar desporto. Este é um tempo muito difícil para elas. Estamos muito preocupados com o futuro do Afeganistão”.

Enquanto a equipa principal masculina treina no Seixal, é no Estádio da Tapadinha, em Alcântara, que se realizam os treinos da equipa feminina. A comitiva vai de autocarro até ao estádio com vista para a Ponte 25 de Abril, para onde seguem também os jornalistas que acompanham esta iniciativa. Pouco depois das dez da manhã começa o treino, que, entre pequenos exercícios e partidas, duraria até 12h30.

“Quero agradecer ao Benfica por esta fantástica oportunidade e por me receber”

“Bom dia, equipa. Muito bem-vinda, Farkhunda. Eu já disse isto lá fora, ela é uma pessoa muito forte, uma líder, um exemplo a seguir. Estamos juntos, a apoiar-te em tudo aquilo de que precises. Por isso, bem-vinda a esta sessão de treinos. As portas do clube estarão sempre abertas para ti”, discursa Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades que tem também o pelouro do futebol feminino, enquanto toda a equipa faz uma roda no relvado. “Temos um presente para ti”, revela.

Farkhunda Muhtaj recebe uma camisola do Benfica, com o número 10 e o apelido nas costas. “Obrigada, muito obrigada! Quero agradecer ao Benfica por esta fantástica oportunidade e por me receber. Pessoas como vocês são a razão pela qual o povo do Afeganistão pode de alguma forma ficar seguro, a seleção nacional ficar segura, por isso agradeço muito. Obrigada, Benfica, obrigada, meninas e staff por me receberem.” Só faltaria mesmo ensinar o grito da equipa, antes de partir para os primeiros exercícios. “Raça, querer e ambição. Sport Lisboa e Benfica”, ouve-se entre aplausos.