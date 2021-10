Um grupo de atuais e antigos funcionários da Blue Origin acusou a empresa do bilionário Jeff Bezos de ignorar questões de segurança relacionadas com as viagens ao espaço e denunciou um ambiente de trabalho tóxico e sexista. Na carta, lê-se que a Blue Origin privilegia a “velocidade vertiginosa” à segurança e que existem vários casos de “líderes conhecidos por serem consistentemente inadequados com as mulheres”. Acusações que a empresa rejeita.

Entre os 21 signatários da carta, conforme relata o The Guardian, está Alexandra Abrams, a antiga responsável pela comunicação da Blue Origin, que diz terem sido documentados mais de mil problemas relacionados com os motores dos foguetões da empresa que “nunca foram resolvidos”. Os signatários da carta acusam Jeff Bezos de ignorar os avisos sobre as questões de segurança, uma vez que o ex-chefe da Amazon estava “impaciente” com os progressos da SpaceX, de Elon Musk, e da Virgin Galactic, de Richard Branson, que também estão a investir no turismo espacial.

“Na opinião de um engenheiro que assinou esta carta, a Blue Origin teve sorte de nada ter acontecido até agora”, lê-se na carta, onde são denunciadas uma “pressão e impaciência crescentes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Perante estas denúncias, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), responsável pela regulação do espaço aéreo, disse que “leva a sério todas as alegações de segurança” e que por isso vai “rever as informações”.

A Blue Origin, que no passado dia 20 de julho realizou a sua primeira viagem de turismo espacial, com o seu fundador Jeff Bezos a bordo, no entanto, garante que todas as condições de segurança são respeitadas. “Mantemos o nosso registo de segurança e acreditamos que o New Shepard é o veículo espacial mais seguro alguma vez projetado ou construído”, diz a empresa em comunicado.

No mesmo sentido, a Blue Origin rejeita também as acusações de sexismo feita por alguns dos seus atuais e antigos funcionários. Os signatários da carta denunciam que a Blue Origin “reflete o pior do mundo em que vivemos”, com denúncias de assédio sexual num ambiente “principalmente masculino” e “predominantemente branco”.

“As desigualdades de género entre trabalhadores são comuns na indústria espacial, mas na Blue Origin também se manifestam num tipo particular de sexismo”, lê-se na carta.

“A Blue Origin não tolera discriminação ou assédio de qualquer tipo. Oferecemos várias vias para os funcionários, incluindo uma linha direta anónima 24 horas por dia, sete dias por semana, e vamos investigar imediatamente quaisquer novas alegações de má conduta”, garantiu um porta-voz da empresa de Jeff Bezos, citado pelo Guardian.

A Blue Origin tem uma nova viagem ao espaço agendada para o próximo dia 12 de outubro. Entre os tripulantes estará o ator William Shatner, de 90 anos, conhecido pelo seu papel como o Capitão Kirk na série Star Trek.