Surgiu como uma homenagem da Alfa Romeo aos seus fãs, para assinalar o 110.º aniversário da marca, e acabou de se impor como um êxito comercial. O Giulia GTA, revelado em Março de 2020 e apresentado à imprensa em Maio passado, já se encontra esgotado, com a casa de Arese a fazer saber que o meio milhar de unidades produzidas contou com uma “ampla representação” de clientes chineses, japoneses e australianos.

O ícone da performance da Alfa Romeo, o carro mais potente alguma vez produzido pela marca, completa assim o seu percurso e torna-se um carro de coleccionador”, refere a Alfa Romeo em comunicado.

Inspirado no GTA (de Gran Turismo Allegerita) de 1965, daí o facto de exibir o histórico emblema da Autodelta, a berlina desportiva da Alfa Romeo mais possante de sempre partiu da base do Giulia Quadrifoglio, usufruindo de alterações cirúrgicas para lhe reduzir o peso e incrementar a aerodinâmica, ao mesmo tempo que o motor V6 biturbo (de origem Ferrari), com 2,9 litros, foi trabalhado para entregar mais 30 cv, o que elevou a potência total para 540 cv.

Isso conjugado com uma redução do peso na ordem dos 100 kg, permitiu à Alfa Romeo anunciar uma relação peso/potência de 2,82 kg/cv no GTAm (Gran Turismo Allegerita Maggiorata), a versão concebida especialmente para pista e, por isso mesmo, mais aligeirada e alargada. As alterações introduzidas permitem-lhe reivindicar apenas 3,6 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Portanto, taco a taco com o M3 Competition xDrive e melhor do que o registo no sprint do Mercedes-AMG C 63 S (3,9 segundos).

Proposto por valores a partir de 143.000€ para o Giulia GTA e 147.000€ para o GTAm (antes de impostos), este Alfa Romeo viu apenas serem produzidas 500 unidades, número que se explica pela necessidade de homologá-lo como um turismo do Grupo 2. Aos (felizes) proprietários foi dada a possibilidade de personalizar o veículo com decorações similares às utilizadas em versões de competição e receber a sua unidade, devidamente numerada qual item de colecção, na fábrica Autodelta, em Balocco.