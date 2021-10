O Governo português está a equacionar a compra da coleção de arte Ellipse, da qual o falido Banco Privado Português (BPP) é credor, noticia esta sexta-feira o semanário Expresso. A ministra da Cultura já manifestou interesse na aquisição da coleção, mas ainda aguarda o ‘ok’ do Ministério das Finanças.

“É uma coleção que nos falta resolver, mas espero fazê-lo rapidamente. É um trabalho articulado com o Ministério das Finanças”, disse Graça Fonseca ao Expresso. O Ministério das Finanças, por seu turno, não se pronunciou.

A Comissão Liquidatária do BPP, liderada por Manuel Mendes Paulo, detém 95% dos créditos da dona da coleção, e diz que “aguarda que o Estado responda a um pedido de reunião”, notando que “já houve e continua a haver outros interessados” na aquisição da coleção Ellipse.

Esta coleção, criada por João Rendeiro, está guardada num armazém em Alcabideche e é composta por 900 obras de autores como Julião Sarmento ou Pedro Cabrita Reis. O valor atual da coleção, no entanto, não é conhecido, mas em 2008 foi referido o valor de 45 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Caso não haja entendimento entre o Governo e a Comissão Liquidatária do BPP, que está há 11 anos à frente da liquidação do banco outrora chefiado por João Rendeiro, as obras de arte da coleção Ellipse poderão ir a leilão internacional, segundo o Expresso.