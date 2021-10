Beyhan Mutlu, homem turco de 50 anos, foi dado como desaparecido em Bursa, na Turquia, na última quinta-feira, depois de os amigos e a mulher perderem o contacto com ele por várias horas, de acordo com a BBC.

Mutlu encontrou-se com os seus amigos, e, depois de uns “copos”, que o deixaram embriagado, perdeu-se numa floresta. O homem cruzou-se com uma equipa de busca que o procurava, e, inadvertidamentee, juntou-se ao grupo, não percebendo que o homem que a equipa procurava era ele próprio. Mais tarde, depois de os membros da equipa de busca começarem a chamar o seu nome, Mutlu identificou-se como sendo o homem que buscavam. A Vaziyet partilhou uma fotografia com a equipa de busca na sua página do Twitter.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. pic.twitter.com/yhVaPSh7wY — Vaziyet (@vaziyetcomtr) September 28, 2021

O homem pediu às autoridades que o encontraram que não o admoestassem muito: “Não me castiguem duramente, senhor agente. O meu pai vai matar-me”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de Mutlu ter prestado declarações, as autoridades levaram o homem “desaparecido” para casa. A BBC diz que não tem conhecimento de que tenha sido aplicada qualquer multa a Beyhan Mutlu.