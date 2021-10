A propriedade da rainha Isabel II na Escócia, Balmoral, foi palco do mais recente ato conjunto da monarca com o príncipe Carlos, nesta sexta-feira dia 1 de outubro. Juntos plantaram uma árvore para marcar o início oficial da época de plantio para um projeto muito querido a ambos, The Queen’s Green Canopy (QGC).

Esta iniciativa foi criada para marcar o Jubileu de Platina da rainha Isabel II em 2022 e tem como objetivo convidar as pessoas a plantarem árvores por todo o Reino Unido, sob o lema “Plant a Tree for the Jubilee” (Plante uma árvore para o Jubileu). O desafio é lançado tanto a cidadãos em nome individual, como em grupos e organizações, para que tenham um papel ativo na preservação do ambiente através da plantação de árvores de forma sustentável e durante a época oficialmente apropriada para o efeito, ou seja, entre os meses de outubro e março.

As árvores plantadas no âmbito deste projeto serão um legado em honra da rainha para as gerações futuras. Esta iniciativa conta com um mapa digital das árvores plantadas pelo país no âmbito deste projeto, como se pode ver na sua página de Twitter. Na mesma conta pode ler-se que a rainha já plantou mais de 1500 árvores pelo mundo ao longo dos seus 70 anos de reinado.

???? Today The Queen and The Duke of Rothesay welcomed local schoolchildren onto the Balmoral Estate to mark the start of the @QGCanopy tree planting season in the UK. pic.twitter.com/Il1HKovyYI — The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este evento marcou também o reaparecimento da rainha em público. O último evento oficial em que vimos a monarca foi a 9 de agosto numa cerimónia de boas-vindas ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde chegou a 23 de julho para passar a época de verão. Neste primeiro dia de outubro Isabel II não se apresentou com os seus habituais looks coloridos e pregadeiras-joia, mas sim com o estilo mais descontraído que a caracteriza quando está a desfrutar da vida campestre, em especial a sua propriedade na Escócia, como um lenço na cabeça, botas de borracha e casaco impermeável caqui.

Para este evento juntaram-se à rainha Isabel II e ao príncipe Carlos alunos e pessoal da Escola Primária de Crathie, na localidade. As crianças fizeram um cartão fiel ao tema do evento para oferecer à rainha, com uma série de árvores desenhadas num desdobrável em forma de harmónica.

O príncipe, de 72 anos, é conhecido pelo seu interesse em projetos relacionados com a sustentabilidade e a Natureza e é, por isso, o patrono de The Queen’s Green Canopy. A rainha e o filho mais velho já se tinham reunido no passado mês de março, nos terrenos do Castelo de Windsor, para plantarem juntos a primeira “árvore do Jubileu” e marcarem o lançamento desta iniciativa.

O Jubileu de Platina celebrará os 70 anos de reinado de Isabel II ao longo do ano 2022. A rainha subiu ao trono a 6 de fevereiro de 1952 e é a primeira monarca no Reino Unido a atingir este marco.