A atividade epidémica do vírus da Covid-19 desceu de intensidade, de moderada para reduzida, e está com tendência decrescente a nível nacional. O impacto da mortalidade também está a descer, assim como outros indicadores, como a taxa de incidência e a de transmissibilidade. Estas são algumas das conclusões do mais recente relatório da Direção Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) que faz a monitorização das linhas vermelhas da pandemia.

“A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade reduzida, com tendência decrescente a nível nacional, assim como uma reduzida pressão nos serviços de saúde e impacto na mortalidade com tendência decrescente”, lê-se no documento.

Por outro lado, o relatório revela que é entre os mais jovens que se regista o maior número de casos. O grupo etário com taxa de incidência mais elevada foi o dos 0 aos 9 anos (157 casos por 100 mil habitantes), embora o relatório da DGS/INSA refira que “apresenta uma tendência estável a decrescente”. Com uma quebra de 5% em relação à semana anterior, é também entre as crianças que os novos casos desaceleram mais lentamente.

Em contrapartida, os valores mais baixos (67 casos por 100 mil habitantes) estão na faixa etária dos 70 aos 79 anos e, entre os mais idosos, com 80 ou mais anos, a incidência é de 89 casos por 100 mil habitantes.

Novos casos, R(t) e internados em UCI todos a cair

São vários os indicadores que revelam a tendência decrescente da pandemia. O número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes foi de 98 casos (valor acumulado dos últimos 14 dias), com tendência decrescente a nível nacional, e nenhuma região apresentou uma incidência superior ao limiar de 240 casos.

Já o R(t), que representa a taxa de transmissibilidade, apresenta um valor inferior a 1, o que demonstra uma tendência decrescente da incidência de infeções (0,89) em todas as regiões do país

Quanto aos internamentos, o número de novos casos hospitalizados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou também tendência decrescente, correspondendo a 27% do valor crítico definido de 255 camas ocupadas, dois valores abaixo da semana anterior.

Mortalidade por Covid está a diminuir

Outra conclusão do relatório da Direção Geral da Saúde e do INSA é que as mortes causadas pelo vírus da Covid-19 estão a diminuir em todo o país, com a respetiva diminuição do seu impacto. “A mortalidade específica por Covid-19 (8,4 óbitos em 14 dias por 1 milhão de habitantes) apresenta uma tendência decrescente, o que revela um impacto reduzido da pandemia em termos de mortalidade”, lê-se no relatório.

Por último, a variante Delta (B.1.617.2), originalmente associada à Índia, continua a ser a variante dominante em todas as regiões do país, tal como tem vindo a acontecer, com uma frequência relativa de 100%. Nenhuma outra variante foi detetada no país, segundo o relatório das linhas vermelhas da pandemia.