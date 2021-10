Há anos que tenta, mas não consegue a equivalência. O médico Carlos Durão, que fez a autópsia a Ihor Homeniuk, chumbou no exame da especialidade de medicina legal. A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo Observador.

O médico, que tem especialidade em ortopedia, é perito no Instituto de Medicina Legal há vários anos, e desde 2019 que tenta, sem sucesso, obter equivalência para ter o grau de especialista, junto da Ordem dos Médicos. Carlos Durão fez entretanto o exame e soube, na semana passada, que chumbou na parte prática do exame.

À Rádio Observador, o médico diz não ter dúvidas de que o chumbo se deveu ao facto de ter sido o responsável pela autópsia de Ihor Homeniuk, o ucraniano que morreu no aeroporto de Lisboa sob custódia dos inspetores do SEF. A notícia do chumbo já fez com que a defesa de pelo menos um dos inspetores acusados queira usar esse facto para um novo recurso em tribunal.

Carlos Durão tinha sido afastado do Instituto Nacional de Medicina Legal em dezembro do ano passado, mas o organismo garantiu na altura que nada tinha a ver com o caso do ucraniano.