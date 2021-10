Nuno Melo faz pré-anúncio de candidatura: "O CDS encontra-se débil"

Nuno Melo tem tudo a postos para ser candidato à liderança do CDS. Num texto publicado esta sexta-feira no Facebook, o eurodeputado não anuncia formalmente a candidatura, mas deixa pouco espaço para segundas interpretações. “Quando o partido se encontra débil, o risco é grande nos combates legislativos. Fazer de conta que os factos não são os que os números revelam, não só não resolve os nossos problemas estratégicos estruturais, como evita que os superemos com coragem”, escreve.

Mesmo elogiando o desempenho dos vários autarcas que concorreram com as cores do CDS, com ou sem coligação, Melo faz uma análise muito crítica dos resultados conseguidos pelo partido nas autárquicas.

“Preocupa-me, no que se refere a candidaturas próprias do CDS, que o partido tenha reduzido a sua representatividade de 134 mil votos em 2017 para apenas 74 mil agora. Preocupa-me que nas coligações lideradas pelo CDS o número de votos tenha baixado de cerca de 80 mil para cerca de 19 mil. Preocupa-me que somadas as listas do CDS e as coligações em que lideramos, a percentagem de votos tenha caído de 4,1% para 1.9%. Preocupa-me que nas grandes cidades onde o CDS concorreu, as nossas votações estejam infelizmente abaixo do Chega e quase a par da IL”, elenca Melo.