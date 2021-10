Pelé recebeu esta quinta-feira alta hospitalar, depois de dois internamentos na sequência de uma cirurgia para retirada um tumor no cólon. O antigo internacional brasileiro de futebol está “estável” e a fazer tratamento de quimioterapia, como informa o hospital.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 4 de setembro”, pode ler-se no comunicado, citado pela Globo.

Pelé agradeceu, na sua conta oficial de Instagram, o “acolhimento humano e muito carinhoso” dos profissionais do hospital. “É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa”, disse.

O ex-futebolista, de 80 anos, esteve no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 31 de agosto — sensivelmente um mês. Nesse dia ia realizar exames de rotina, mas acabou por ficar internado porque os testes revelaram a existência de um tumor no cólon, uma parte do intestino.

Sempre ativo nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, também o próprio Pelé foi dando conta do seu estado de saúde — tanto o ex-jogador como a sua família —, nunca mostrando sinais de desânimo.

“Estou mais feliz a cada dia, pronto para jogar 90 minutos, mais tempo extra. Nos encontraremos novamente em breve”, disse Pelé depois da operação no início de setembro, agradecendo aos fãs pelas “milhares de mensagens afetuosas”.

O ex-futebolista acabaria por ter uma recaída a meio do mês, mas rapidamente deu conta da sua recuperação, onde apareceu em vários vídeos a fazer fisioterapia.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é o único jogador da história a ter vencido o Campeonato por Mundo por três vezes (1958, 1962, 1970), o primeiro com apenas 17 anos.

Durante a sua carreira, marcou 1.281 golos em 1.363 jogos. É aclamado como um dos melhores jogadores de futebol de sempre.