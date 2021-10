A Polícia Judiciária (PJ) arquivou há dias o processo de desaparecimento de Noah, o bebé de dois anos que esteve perdido no mato mais de 36 horas em Idanha-a-Nova, informa esta sexta-feira o Correio da Manhã. De acordo com a deliberação, não houve negligência por parte dos pais.

Segundo o relatório final da PJ, a que o jornal teve acesso, a criança “teve muito frio” e “ouviu muito vento”. Descrito como “ativo e irrequieto”, o menino confirmou à polícia “que se despiu, que se descalçou, que fez xixi na fralda, que a despiu, que bebeu água da ribeira e que brincou na lama”. Estes relatos são retirados das conversas de Noah com psicólogos, que conseguiram entender o que se passou nas 40 horas em que o bebé esteve desaparecido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Apesar do trauma vivido, Noah denota ser uma criança bem física e emocionalmente”, diz o relatório, que também afasta a eventual intervenção de terceiros: “Perguntaram se ele tinha ouvido as pessoas a chamarem-no, mas ele respondeu que não viu nada, nem viu ninguém. Explicou que ouviu apenas uma pessoa e foi ao encontro dela [indicando um dos membros do casal que o encontrou]”.

Na noite anterior ao desaparecimento, a PJ apurou ainda que o pai de Noah contou-lhe sete histórias para adormecer, uma vez que a criança estava com medo da trovoada. Por causa do tempo, a mãe também dormiu no beliche do filho e só se apercebeu ao acordar que o filho não estava em casa.

Os investigadores concluíram que o bebé saiu de casa entre as 5h30 e as 7h40, quando o pai foi trabalhar e a mãe ainda dormia. A criança conseguiu rastejar pelo portão — para tentar encontrar-se com o pai — mas como não viu nenhum familiar “seguiu em frente e perdeu-se”.

Ao acordar, a mulher não estranhou a ausência do filho, dado que muitas vezes o bebé ia para o terreno onde o pai trabalhava, a 100 metros da casa. Só quando viu que o carro do pai não estava no portão da casa e ligou ao marido é que a mãe percebeu que Noah estava desaparecido e ligou à GNR, que chegou ao local antes das 9h00. As buscas começaram logo após o apuramento dos factos.