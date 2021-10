A subida de 0,3% do preço do gás natural para os consumidores no mercado regulado, definida pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), entra em vigor esta sexta-feira.

Em 1 de junho, o regulador da energia anunciou que “apesar da redução da tarifa de acesso às redes, perspetiva-se uma subida no custo de aprovisionamento do gás natural, o que justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de venda a clientes finais“.

De acordo com a entidade, “estão sujeitos a estas variações os cerca de 243,5 mil consumidores que permanecem no comercializador de último recurso e que representam cerca de 2% do consumo nacional”, estando a maioria já no mercado livre.

De acordo com os cálculos da ERSE, para um casal sem filhos (consumo tipo 138m3/ano), com uma fatura média mensal de 10,90 euros, o aumento será de 0,04 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já para um casal com dois filhos (consumo tipo 292m3/ano) e uma fatura média mensal de 20,23 euros a variação será de 0,07 euros por mês.

Estas tarifas irão vigorar entre esta sexta-feira e 30 de setembro de 2022.