Foram apresentadas 140 candidaturas de consórcios de empresas, universidades e instituições científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de projetos no âmbito das chamadas “agendas mobilizadoras para a inovação empresarial”, previstas no Plano de Recuperação e Resiliência. As propostas representam um investimento potencial de 14 mil milhões de euros.

O prazo para os consórcios apresentarem uma manifestação de interesse terminou na quinta-feira. “Recebemos 140 candidaturas de consórcios e o investimento total que está ali em causa — se fosse todo concretizado — era de 14 mil milhões de euros. É um número que superou as nossas expectativas”, disse à Lusa o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em declarações à margem de uma visita à fábrica da Bosch, em Aveiro.

Apesar de possuir informação escassa, o ministro esclareceu que estes consórcios abrangem empresas de praticamente todas as regiões do país e de vários setores de atividade, “desde o setor das energias até ao setor das biotecnologias, até ao setor da saúde, do aeroespacial, automóvel”. O objetivo das “agendas mobilizadoras” é a criação de novos produtos e serviços de valor acrescentado.

A dotação afeta ao presente concurso é de 930 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência português. Siza Vieira disse, porém, que há a disponibilidade para aumentar esta dotação. “Já sinalizámos mais 2,3 mil milhões de euros que poderemos ir buscar à União Europeia para apoiar estes investimentos e temos o PT2030 que começará a ser lançado”, explicou.

O ministro referiu ainda que nas próximas semanas, serão avaliadas estas manifestações de interesse e estes consórcios para verificar se cumprem as condições de elegibilidade para participarem neste programa. Posteriormente, serão dirigidos convites aos consórcios pré-selecionados para apresentarem os seus projetos e as suas candidaturas ao apoio através dos incentivos disponíveis.

De acordo com o governante, a seleção final dos consórcios será feita com recurso a um júri com personalidades internacionais e os contratos de investimento deverão ser assinados durante o primeiro trimestre do próximo ano.