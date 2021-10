Francisco Rodrigues dos Santos anunciou esta sexta-feira que se vai recandidatar ao cargo de presidente do CDS-PP, tendo marcado uma reunião para análise dos resultados das autárquicas e para marcar o próximo congresso do partido, conforme o que o Observador tinha avançado esta sexta-feira de manhã. O atual líder dos centristas garantiu ser a “pessoa certa para continuar a atingir os objetivos de que o CDS precisa para se reerguer” e diz ter cumprido “o seu dever” e ninguém, “nas mesmas condições”, seria capaz de “fazer melhor”.

Em conferência de imprensa, o líder do CDS elencou os atos eleitorais que decorreram no seu mandato (as eleições regionais dos Açores, as presidenciais e as autárquicas) e sublinhou que em que todos eles superou os “objetivos”. Sobre os resultados de domingo, Francisco Rodrigues dos Santos saudou os feitos do partido: “Aumentámos o número autarcas face a 2017 […] alargámos a nossa presença territorial, conquistámos as nossas 6 câmaras com maioria absoluta, e mais do que duplicámos as câmaras que governamos com o PSD”, indicou, reforçando que o CDS e o único “que participa em simultâneo na governação de Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal”.

“Em listas próprias ou em listas lideradas, o CDS concorreu em 99 autarquias. Só nestas, elegemos mais autarcas do que o Bloco de Esquerda, PAN, Chega e Iniciativa Liberal em todo o país”, salientou, mencionando ainda as coligações com o PSD que permitiram “afastar a esquerda” de vários executivos camarários, uma estratégia que, segundo Francisco Rodrigues dos Santos, foi delineada desde que foi “eleito presidente do partido”.

O líder do CDS sinalizou que a sua “estratégia política resultou”, tendo sido uma “aposta pessoal” sua e da direção, apesar dos “críticos de ontem, que ainda não baixaram armas diante destes resultados”. Dirigindo-se aos militantes e aqueles que se candidataram pelo partido nestas autárquicas, aproveitou ainda para mandar uma farpa aos opositores internos: “Desvalorizar o vosso empenho e os vossos resultados, é um ataque injusto a todos os que deram a cara nestas eleições, seja em listas próprias ou de coligação, quando muitos se preparavam para celebrar o nosso fracasso”.

Francisco Rodrigues dos Santos agradeceu ainda à força que vários portugueses lhe transmitiram para “continuar à frente do CDS” e, fazendo um paralelismo com o alívio das restrições que entram esta sexta-feira em vigor, sinalizou que quer “voltar às ruas de Portugal”, querendo fazê-las o seu “escritório”. “Quero voltar a fazer do CDS o partido popular, do litoral, do interior e das ilhas.”

Candidatando-se com o objetivo de “virar o país à direita” — algo que sinaliza estar ao “alcance” do partido —, Francisco Rodrigues dos Santos quer “continuar a posicionar o CDS como a direita certa”, que permite ao espaço político “vencer eleições e governar”, piscando o olho a uma possível coligação pré-eleitoral com o PSD, algo que não descarta, segundo uma entrevista ao Expresso.

“A estratégia que segui deu frutos, permitiu ao partido crescer e afirmar-se no exercício do poder regional e autárquico. Agora é o momento certo para prepararmos as eleições legislativas: unir o partido em torno da minha liderança, para derrotarmos a esquerda no Governo do País e permitir ao CDS-PP ser alternativa de governo”, afirmou.

Ao que o Observador sabe, Francisco Rodrigues dos Santos quer antecipar o congresso do partido para o final de novembro ou início de dezembro para reforçar a prova da vitalidade que foram as autárquicas para o partido, num contexto em que o líder do CDS acredita que lhe será favorável e inconveniente para os opositores internos.