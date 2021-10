A Assembleia Geral da SAD do Benfica aprovou esta quinta-feira o Relatório e Contas referente ao período de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, no qual foi apurado um resultado líquido negativo de 17.380.202 euros.

A SAD benfiquista informou a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) desta decisão da Assembleia Geral, mas também da ratificação da cooptação efetuada pelo Conselho de Administração de um novo administrador, Sílvio Cervan, e da designação do administrador Rui Costa para o cargo de presidente do Conselho de Administração, para completarem o mandato em curso (2020-2024).

No mesmo comunicado enviado à CMVM, a SAD presidida por Rui Costa fez ainda saber que aprovou um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, nos respetivos membros e no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos no período entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, e também a proposta de aplicação de resultados, tendo o resultado apurado no período sido transferido para resultados acumulados.