João Weber Gameiro apresentou a renúncia de administrador financeiro da TAP, informou a empresa à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A renúncia apenas três meses após a entrada em funções em junho foi motivada por “motivos pessoais imprevisíveis”, segundo um comunicado conjunto emitido logo pelos ministérios das Infraestruturas e Finanças que lamentam esta saída. Antes de ser nomeado para a TAP, Weber Gameiro era diretor com responsabilidades pela banca de investimento no BBVA, tendo feito grande parte da sua carreira no setor financeiro e na banca de investimento e para empresas.

No mesmo comunicado, o Governo garante que já iniciou processo para selecionar um novo CFO que possa concluir o mandato. Até essa contratação as funções de CFO serão exercidas interinamente por Gonçalo Monteiro Pires.

Após a renúncia ao cargo, João Weber Gameiro, irá sair da empresa até 31 de outubro, antes da TAP ver o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia.

A nova comissão executiva da TAP foi nomeada em junho com a entrada em funções da presidente executiva Christine Ourmières-Widener. O processo de seleção da nova administração da empresa, após a saída de David Neeleman e do anterior CEO, Antonoaldo Neves demorou quase um ano e contou com a assessoria de um consultor especializado na contratação de gestores.

Antes da recomposição dos órgãos sociais, a TAP esteve vários meses a ser gerida com uma equipa reduzida sobretudo a partir deste ano com a saída de administradores executivos e não executivos.