A derrota a meio da semana, no Signal Iduna Park, frente ao Borussia Dortmund, equipa poderosa e vistosa do futebol europeu e mundial, não deixou o treinador do Sporting satisfeito, nem com sensação de vitória moral após o desaire por 1-0. Pelo contrário, Rúben Amorim quis deixar bem claro que não quer dizer que a equipa “deixou boa imagem”, quer falar em “ganhar”. No entanto, claro, não deixou de elogiar a equipa: “Os rapazes estão de parabéns. Não têm experiência nas competições europeias. No futuro, vamos ser melhores. Estamos a falar de um jogo, em que tudo pode acontecer. O que eu quero é a minha equipa madura ao longo das competições. A equipa cresce a olhos vistos. Este jogo não retira mais ou menos confiança na equipa, acima de tudo mostra aos jogadores que são capazes de fazer melhor, de competir”

Mas para as tais competições de que Amorim fala, e tendo em conta apenas o mês de setembro que passou, o Sporting, apesar de “só” ter perdido para a Champions, nunca marcou mais de um golo nos seus jogos. Verdade que empatou com FC Porto e ganhou a Estoril e Marítimo, mas os golos foram, pelo menos para o que se espera do campeão nacional à primeira vista, poucos. Falta Pedro Gonçalves há já alguns jogos e Paulinho, que faz jogar bem (e este sábado mostrou isso), nem sempre é goleador, mas o treinador leonino não arranja desculpas. “O Pote está a melhorar, acho que até já pôs uma coisa no Instagram [risos]. Acho que pode voltar em breve”, referiu, dizendo sem dúvidas que a ausência do jogador “não explica tudo” e que a equipa tem de ter “outra capacidade à frente da baliza”. “O Paulinho faz aquilo que eu lhe peço. Só não faz o que lhe daria mais valor junto dos adeptos e da imprensa: golos. É muito importante e tem falhado na finalização. Tem de melhorar. Há períodos em que os avançados marcam menos golos. Poderão dizer que é um período grande, mas já vi outros que não marcam durante um ano explodirem”, frisou Rúben Amorim.

⌚️5' FCA 0-0 SCP ????????Sebastián Coates chega aos 250 jogos no ????Sporting, é o 3.º estrangeiro com mais partidas pelos leões. ⏪Estreou-se em Fevereiro 2016 frente ao Rio Ave (0-0), nestes 5 anos marcou 23 golos pelos verde e brancos pic.twitter.com/Sgpj1flW5R — playmakerstats (@playmaker_PT) October 2, 2021

Ainda na linha da finalização, o treinador do Sporting foi questionado na antevisão sobre o que podem fazer os jogadores que estão então disponíveis para que apareçam mais golos: “Chegar à área cabe mais ao treinador ajudá-los nisso. Houve várias oportunidades onde os jogadores têm de decidir ou ter um dia melhor. Lembro-me de jogadas na cara do guarda-redes e não marcámos, por uma ou outra situação. E pelas estatísticas, que valem o que valem, mas mostram que rematamos à baliza, chegamos à área, mas temos de meter mais gente. Podemos dar e fazer mais. Ter outra capacidade de finalização. Às vezes depende da inspiração. Houve fazes em que criávamos menos perigo e marcávamos mais golos. Penso sempre que no próximo jogo vamos fazer mais golos. Mas o importante é não sofrer, pois geralmente fazemos sempre um golo”, sublinhou o técnico do Sporting.

Na antevisão ao jogo de Arouca, Rúben Amorim falou ainda da chamada de Matheus Nunes por Fernando Santos à seleção nacional, dizendo que, de certa forma, não teve nada a ver com a decisão do jogador que poderia ter jogado pelo Brasil. “A porta abriu-se e e ele entrou”, disse Fernando Santos. E Amorim, o que declarou? “Foi decisão pessoal do Matheus. Para nós seria indiferente. Falei com ele porque pede-me conselhos, dei-lhe a minha opinião, não a vou dizer aqui, mas não dei opinião no sentido de escolha. Disse-lhe para pensar o que seria melhor para ele. Sporting não teve nada a ver com a decisão. Talvez a mãe, o padrinho e o Matheus. Fizeram a decisão deles. Estou contente, sou português e a Seleção fica mais forte”, referiu, também para se demarcar da decisão do jogador.

⌚️20' FCA 0-1 SCP ????????Matheus Nunes estreia-se a marcar nesta temporada. ⚠️Foi o 4.º golo pelos leões, todos na ????Liga Portuguesa:

FC Arouca

Benfica

SC Braga x2 pic.twitter.com/OE5BAv3gWB — playmakerstats (@playmaker_PT) October 2, 2021

A ausência de Pedro Gonçalves e o destaque dado esta semana a Matheus Nunes acabaram por ficar relacionados no jogo deste sábado em Arouca. Ainda sem Gonçalo Inácio e a descansar Neto e Feddal, o Sporting apresentou-se com Esgaio, Coates e Matheus Reis a centrais, Nuno Santos pela esquerda e Pedro Porro pela direita. Nunes, com a algo surpreendente entrada de Daniel Bragança (um dos melhores em campo) na equipa, acabou por, pelo menos à partida e no papel, jogar no lugar de avançado ou médio ofensivo esquerdo.

E com o Sporting a criar duas boas chances por Sarabia (1′) e Paulinho (10′), acabou por ser o destacado Matheus Nunes a finalizar uma jogada que deu golo, mas que o VAR demorou alguns minutos a confirmar devido a um possível fora de jogo de Sarabia. Com tudo resolvido e o golo confirmado, há a destacar a jogada dos leões. Sarabia combina bem com Bragança na direita, a bola chega a Paulinho que, como é seu apanágio, vira bem o flanco e Nuno Santos cruza ao segundo poste. Sarabia, novamente, pouco egoísta, serve Matheus Nunes que encostou para o 1-0. Mesmo a pseudo avançado, fosse a jogar mais avançado, a recuar ou a ir buscar para dentro, o jovem médio português convocado por Fernando Santos continuava na bitola a que habituou, mesmo que aquela posição (onde costuma andar Pote, Sarabia ou Jovane) possa passar alguns momentos do jogo sem bola.

Até ao intervalo em Arouca assistiu-se a um jogo muito bem disputado e em que as equipas, à ida para o descanso, deviam golos ao jogo, fosse Sarabia, pelo Sporting, ou o palestiniano Dabbagh, pelo Arouca. Os arouquenses tentavam reagir, principalmente pela velocidade de Bukia (e já lá vamos…), mas o Sporting também conseguia criar perigo. No segundo tempo é que a equipa do Arouca entrou mesmo melhor e chegou ao empate, após uma grande arrancada de Bukia depois de um canto favorável ao Sporting, o número 10 do Arouca serviu Pedro Moreira. O médio português viu o golo ser-lhe negado por Adán, mas Dabbagh aproveitou a baliza algo vazia e com classe fez golo. Estavam decorridos cerca de 7′ do segundo tempo.

A festa dos adeptos arouquenses demorou cerca de dois minutos, que foi o tempo que Nuno Santos demorou a fazer o 1-2, num golo em que Castro é muito mal batido. Estava quebrada a maldição que vinha de 21 de agosto, última vez que o Sporting marcou dois golos, numa vitória por 2-0 frente ao Belenenses SAD.

A partir daí e até ao fim do jogo, mesmo que o Arouca tentasse com mudanças, a entrada de Pité por exemplo, furar a defesa leonina, ou usar a contínua ameaça de Dabbagh, o campeão nacional é muito experiente a defender, mesmo que possa ter perdido o meio-campo quanto mais o jogo se desenrolava. O Arouca subiu, lançou-se na frente, mas já não conseguiu marcar no jogo em que Coates cumpriu o jogo 250 pelo Sporting e, imagine-se, até fez um remate de bicicleta à figura do guarda-redes adversário. Os treinadores têm por norma dizer que não há jogos fáceis na I Liga e a maioria dos encontros dão-lhes razão, mas ter (futuros) internacionais como Matheus Nunes, jovens craques como Bragança, ou patrões como Coates tornam as coisas muito menos complicadas.

Relativamente ao Arouca, o leão não é mesmo um adversário ideal, somando agora 11 derrotas em 11 jogos.