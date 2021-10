Libertação rima com dose reforçada de batom, um dos aliados mais sacrificados durante a pandemia e a entrada em cena da máscara. Não é que o bom senso perca caráter de urgência mas chegou por fim o tempo de colorir os lábios e caprichar no sorriso. Os tons deste outono ameno revelam-se na edição limitada Rouge Hermès Autumn-Winter 2021, uma coleção onírica desenhada por Pierre Hardy. E é com os pés bem assentes na terra que a despedida do verão pede cuidados redobrados: do cabelo à pele, sem esquecer o reforço do sistema imunitário, não faltam opções que garantem acesso imediato à lista de imprescindíveis dos próximos tempos.

Se a nova linha IMMU, da Mádara, foi desenvolvida a pensar na proteção contra agressões externas, há clássicos que se reiventam para esta temporada — o ‘Huile Prodigieuse’, da Nuxe, surge com uma nova fragrância, com notas suaves de Néroli, Bergamota e Lavandin, e promete acalmar a mente e oferecer uma injeção de brilho e luminosidade. Na Clinique, conta com uma melhoria de um dos refrescantes preferidos, o gel-creme hidratante e isento de óleo com o exclusivo bio fermento de aloé e ácido hialurónico, para uma duração de 100 horas, mesmo para lá da lavagem do rosto. Tendência acneica? Nada tema com a mais recente novidade da Caudalie, a linha Vinopure, a solução natural para a derme.

E por falar em rosto, a marca sueca líder em beauty-tech lança em Portugal o dispositivo LUNA 3 plus, o passo seguinte no trajeto da FOREO, para uma limpeza com as tecnologias de termoterapia e microcorrentes, para a devida massagem refirmante — está tudo disponível através da aplicação móvel da marca, com cinco rotinas pré-programadas de quatro a seis minutos e com a ajuda de uma assistente virtual.

Para contar com a orientação das estrelas, espreite o novo creme de olhos da marca de Miranda Kerr, e descubra a Rare Beauty, de Selena Gomez, em exclusivo na Sephora. É só seguir a fotogaleria. E boas compras.