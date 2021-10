Não foi, “nem vai”. Um dos alunos de Famalicão, impedidos de assistir às aulas de Cidadania e Desenvolvimento pelo pai, continua a faltar às aulas neste ano letivo. Em declarações ao Jornal de Notícias, o pai é peremptório ao afirmar que o aluno não vai assistir às aulas. No passado, a recusa em frequentar uma disciplina que é obrigatória — e que pode levar a chumbar o ano se for alcançado o limite de faltas — levou a uma batalha judicial com o Ministério da Educação. O objetivo era reverter a decisão da escola de chumbar os alunos, que obtiveram notas elevadas em todas as outras disciplinas.

Desta vez, segundo escreve o JN, a família interpôs nova providência cautelar para evitar que um dos alunos, o mais novo e que frequenta o 8.º ano, assista aos tempos letivos da disciplina. As propostas de recuperação que foram feitas ao encarregado de educação, e que evitariam o chumbo e a frequência das aulas, foram todas recusadas.

Desde o início de todo o processo que os pais dos jovens evocam objeção de consciência para evitar a frequência da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A escola tem vindo a reprovar os dois irmãos, por excesso de faltas, embora os alunos tenham sempre progredido para o ano seguinte, por decisão judicial, mas que ainda pode ser revertida.

Atualmente, o novo processo corre na justiça e será o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a pronunciar-se sobre o caso. Para além desta, os tribunais têm também em mãos uma ação que opõe pais e Ministério da Educação, ainda referente ao ano letivo passado.

As faltas injustificadas dos alunos obrigaram à à intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do Ministério Público, como recorda o encarregado de educação ao JN: “Fomos chamados pelas autoridades e fomos ouvidos, mas foi tudo adiado até que o tribunal tenha uma decisão.”

Entre os vários temas abordados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento estão a sexualidade, direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, saúde, media, instituições e participação democrática, literacia financeira e educação para o consumo e segurança rodoviária.

A disciplina é autónoma entre o 5.º e o 9.º ano, enquanto que no 1.º ciclo é trabalhada de forma transversal. O mesmo sucede no secundário, embora alguns agrupamentos optem por criar uma disciplina autónoma ao abrigo da autonomia escolar. Assim, do 1.º ao 4.º ano, quando se estuda Português, o texto em causa pode ser, por exemplo, sobre segurança rodoviária. No 2.º e no 3.º ciclo é uma disciplina como as restantes, com horários e professor próprios.