A Associação Nacional de Municípios quer que a nova lei da videovigilância passe a permitir o uso de “bodycams” a polícias e agentes que fiscalizem o estacionamento.

A proposta atual do Governo já contempla a hipótese de agentes da PSP e da GNR poderem usar as “bodycams”, ou câmaras portáteis de uso individual, quando estiverem em serviço. No entanto, e de acordo com um parecer a que o Jornal de Notícias teve acesso, os autarcas querem ir mais longe.

No documento redigido pela ANMP, lê-se que os agentes de polícias municipais e de “entidades competentes para a fiscalização das regras do Código da Estrada de âmbito municipal” devem poder usar este equipamento, embora ficando dependentes da autorização de cada presidente de câmara.

Ao JN, Manuel Machado, presidente do organismo — que está de saída da presidência da câmara de Coimbra, depois de ter perdido as eleições de domingo para José Manuel Silva — garante que a intenção não passa, no entanto, por “vulgarizar” esta prática, uma vez que o seu uso tem de ser bem “justificado” e de garantir os direitos de quem estiver a ser filmado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O parecer dos autarcas diz respeito à proposta de lei do Governo, que já foi aprovada em Conselho de Ministros e chegará à discussão em plenário, no Parlamento, nesta quarta-feira. No caso da PSP e da GNR, a ideia é que o uso das “bodycams” tenha de ser dado pelo dirigente máximo da força de segurança e que deva ser precedido de um “aviso claramente percetível” quando o agente ligar a câmara.

À Lusa, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, já tinha defendido que estas câmaras são “uma peça fundamental” na atuação das forças de segurança, uma vez que “protegem” tanto o agente como o cidadão: “Não há aqui aquelas situações que por vezes acontecem de ser uma palavra contra a outra. Tudo isso desaparece”, explicava então.