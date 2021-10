Depois de um ano em que dividiram os dois principais troféus nacionais, Benfica e Sporting encontravam-se na primeira partida oficial da nova temporada para discutir a Supertaça de voleibol. Os encarnados, campeões nacionais, defrontavam os leões, vencedores da Taça de Portugal, naquele que era não só o primeiro dérbi da época como também um enorme aperitivo para o Campeonato que arranca já na próxima semana.

Em Santo Tirso, as duas equipas voltavam a cruzar-se apenas uma semana depois de terem disputado um encontro de pré-época no Troféu Raça Vareira, em Espinho, onde a vitória acabou por sorrir ao Sporting. Ainda assim, Gersinho, o treinador leonino, acreditava que a Supertaça teria contornos diferentes. “Foi um jogo aberto, sem muitas questões táticas porque era um jogo de pré-época. Apesar de termos ganho por 3-1, foi um jogo duríssimo e vai voltar a ser mas queremos obviamente vencer. Estou confiante. Temos um grupo capaz de conseguir títulos e temos todas as capacidades para vencer este jogo e este troféu. Fizemos uma boa pré-época, tivemos tempo para trabalhar e trabalhámos bem. Sobretudo a parte física mas também trabalhámos a parte técnica. Queremos começar a época a vencer porque, obviamente, seria ótimo começar assim. A Supertaça é um dos nossos objetivos para a época e, por isso, vamos entrar fortes”, explicou o técnico.

À conquista da #Supertaça de Voleibol ???? ???? SL Benfica

???? 2/10

⏰ 17h00

???? SPORT TV 6#VoleibolSCP pic.twitter.com/mfFiBJeaCb — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) October 2, 2021

Do outro lado, Marcel Matz lamentou o facto de não ter contado com cinco internacionais durante a preparação da temporada — Tiago Violas, André Lopes, Hugo Gaspar, Ivo Casas e Aaro Nikula, que estiveram no Europeu — mas mostrou-se confiante para a Supertaça. “A expectativa é sempre fazer uma pré-época a 100%. Planeamos sempre muitas coisas, estamos na oitava semana e só agora tivemos um treino completo. Na teoria é uma coisa, a prática tem sido outra. A evolução dos jogadores aconteceu, tivemos cinco jogadores no Europeu, que jogaram a um nível alto, o que é importante. Acredito que a equipa tem muito para crescer durante a temporada. Será um Clássico com a presença dos adeptos. Será um jogo de alto nível entre duas equipas que fazem um alto investimento em Portugal. Que consigamos vencer”, atirou o técnico brasileiro, que na temporada passada foi eleito o Treinador do Ano no Benfica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os encarnados procuravam a 11.ª Supertaça do seu palmarés, sendo que as últimas nove foram todas conquistadas na última década, enquanto que os leões iam atrás da quarta e da primeira desde 1993, há quase 30 anos. Num primeiro set muito equilibrado, o Sporting manteve sempre um ligeiro ascendente e o Benfica só esteve em vantagem numa ocasião, esboçando depois uma reação já na reta final para evitar o primeiro set point. A equipa de Gersinho terminou o primeiro período a ganhar por 23-25 mas o jogo prometia, já que permanecia disputado a um nível muito elevado.

No segundo set, o Sporting chegou a estar a ganhar por três pontos mas o Benfica recuperou, empatou e conquistou até uma vantagem de quatro pontos, partindo de um período bastante positivo em que Gersinho até pediu um desconto de tempo mas não conseguiu inverter a tendência. Os encarnados venceram o segundo período por 25-21, igualaram o resultado e relançaram a Supertaça. Num terceiro set com muitas trocas na liderança do marcador, o Benfica voltou a superar o Sporting (25-23) e ficou a um período de conquistar o primeiro troféu da época, deixando os leões obrigados a ganhar o quarto set para continuarem na discussão.

Nesse decisivo quarto período, o Benfica chegou a estar a vencer por 24-21, cedeu o empate do Sporting a 24 e levou a decisão até aos 30-32, numa reta final de set de loucos que permitiu aos leões permanecerem na luta pela Supertaça e prolongarem a partida até ao derradeiro quinto período. Aí, a equipa de Marcel Matz acabou por ser superior e venceu por 15-11, carimbando o 3-2 final que garantiu a conquista da Supertaça, a 11.ª da história do clube e a 10.ª nas últimas 11 edições.