O Benfica conquistou este sábado pela 10.ª vez a Supertaça de voleibol masculino, ao vencer na final o Sporting, por 3-2, em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

A equipa ‘encarnada’ bateu o rival lisboeta pelos parciais de 23-25, 25-21, 25-23, 30-32 e 15-12, reforçando o estatuto de recordista de títulos na competição, com 10 cetros, todos conquistados nas últimas 11 temporadas.

Apenas o Sporting de Espinho, segundo no palmarés da Supertaça, ao lado do Castêlo da Maia, ambos com cinco triunfos, interrompeu o recente domínio benfiquista, em 2016/17, enquanto o Sporting venceu pela terceira e última vez a prova na época 1992/93.