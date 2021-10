Boletim DGS. Menos internados, menos casos ativos e mais recuperados

Olhando para a distribuição territorial, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que concentra um maior número de novos casos: são 219, e uma morte. Depois vem o Norte, com 109 novos casos mas sem nenhum óbito a registar. De seguida, a região centro soma 122 novos casos e duas mortes; o Alentejo tem 79 novos casos e três mortes; no Algarve, mais 47 novos casos e outro óbito. No caso das ilhas, os Açores contam 20 novos casos e a Madeira 13, ambos sem mortes.

É este o balanço um dia depois de o país ter chegado ao “dia da libertação” e já depois de uma sexta-feira com discotecas abertas. Se haverá efeitos a refletirem-se na contabilidade diária da DGS, só mais tarde se verá.