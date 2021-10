Depois de ter aceitado oficialmente a bitcoin como moeda, El Salvador começou a mineração da criptomoeda utilizando a energia geotérmica de vulcões do país. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo Presidente Nayib Bukele.

“Ainda estamos a testar e a instalar, mas esta é oficialmente a primeira mineração de bitcoin a partir de um vulcão”, afirmou Bukele na rede social Twitter. Dias antes, na terça-feira, o Presidente de El Salvador publicou um vídeo de 25 segundos onde é possível ver técnicos a instalarem equipamentos de mineração, naquilo que Bukele, sem dar mais detalhes, disse serem os “primeiros passos” na mineração da criptomoeda.

We’re still testing and installing, but this is officially the first #Bitcoin mining from the #volcanode ???? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) October 1, 2021

De acordo com a CNBC, até ao momento, El Salvador extraiu 0.00599179 bitcoins, o equivalente a 269 dólares (cerca de 232 euros).

Em junho, o Presidente Nayib Bukele, de 40 anos, deu instruções à LaGeo SA de CV, a empresa estatal de eletricidade geotérmica, para pôr em marcha um plano para a mineração de bitcoin através da energia proveniente de vulcões, num país onde existem 170 vulcões.

Três meses depois, Bukele anunciava que o pequeno país da América Central, que tem o dólar americano como moeda oficial, passaria a aceitar a bitcoin como moeda. Desde então, El Salvador é o primeiro e único país do mundo a aceitar a criptomoeda na sua economia.

Com esta medida, que está a ser acompanhada por todo o mundo, entre o entusiasmo e o ceticismo, El Salvador espera poupar nas taxas de centenas de milhões de dólares por ano em transferências feitas por cidadãos do país a viver no estrangeiro.

A introdução da bitcoin — uma criptomoeda desconhecida por grande parte da população — na economia, no entanto, está a gerar apreensão no país, onde têm havido protestos contra a medida. Há duas semanas, por exemplo, um terminal eletrónico de bitcoins foi queimado por manifestantes na capital do país, San Salvador.