O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu esta sexta-feira ordenar a Paulo Guichard que se apresente em Lisboa no próximo dia 8 de outubro para a reavaliar as medidas de coação a que está sujeito no chamado processo dos prémios do caso Banco Privado Português (BPP) — autos que ainda não transitaram em julgado e nos quais Guichard foi condenado em maio deste ano a uma pena de prisão de nove anos e seis meses.

A juíza Tânia Loureiro entende que existem indícios de perigo de fuga de Paulo Guichard e quer agravar as medidas de coação impostas ao arguido — que neste momento é apenas o termo de identidade e residência.

Tendo em conta que o ex-n.º 2 de João Rendeiro deverá ter na próxima segunda-feira um mandado de condução à prisão para cumprir a pena de quatro e oito meses de prisão efetiva já transitada em julgado num segundo processo do caso BPP — relacionado com a falsificação da contabilidade daquele banco —, tal significa que Guichard arrisca-se a ser preso quando regressar a Lisboa.

Recorde-se que Paulo Guichard vive há vários anos no Rio de Janeiro com o conhecimento dos diferentes autos do caso BPP. Em declarações exclusivas ao Observador, transmitidas esta quarta-feira pelo seu advogado Nuno Brandão, Guichard garantiu que não fugirá como João Rendeiro e que “apresentar-se-á prontamente em Portugal se e quando chegar a hora de cumprir uma pena de prisão efetiva”.

No chamado processo dos prémios, no qual todos os ex-administradores do BPP foram condenados a penas pesadas de prisão por se terem apropriado indevidamente de um montante total de 30 milhões de euros, a juíza Tânia Loureiro deferiu igualmente a promoção do Ministério Público para a a alteração das medidas de coação impostas aos ex-administradores Salvador Fezas Vital e Fernando Lima.

Surpreendentemente, os ex-responsáveis do BPP não só expressaram o seu “repúdio pela fuga para parte incerta do seu coarguido João Manuel de Oliveira Rendeiro” que levou a mesma magistrada a emitir mandados de captura europeu e internacional, como concordaram com a alteração das medidas de coação.

Ou seja, Fezas Vital e Lima “manifestaram agora, expressamente, a intenção de não se eximirem às responsabilidades que vierem a consolidar-se quando ocorrer o trânsito em julgado da condenação que aqui sofreram, disponibilizando-se para a entrega imediata dos respetivos passaportes e/ou documentos que lhes possibilitem empreender viagens para fora do território nacional”, lê-se no despacho da magistrada do Tribuna Judicial da Comarca de Lisboa a que o Observador teve acesso.

Fezas Vital foi condenado em maio de 2021 por um coletivo liderado pela juíza Tânia Loureiro a uma pena de prisão efetiva de nove anos e seis meses, enquanto que Fernando Lima tem uma pena pendente de seis anos de prisão. Ambos apresentaram recurso para o Tribunal da Relação da Lisboa que ainda não foi apreciado. Isto é, estes autos estão longe de transitarem em julgado.