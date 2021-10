Dragões e leões voltam a entrar em campo primeiro que o líder Benfica e tentam colocar pressão sobre os encarnados que têm quatro pontos de vantagem. Este sábado, FC Porto defronta o Paços de Ferreira no Estádio Dragão e o Sporting viaja até a casa do Arouca. É a oitava jornada do campeonato e a Rádio Observador acompanha ao minuto com dupla Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Fim de sábado desportivo arranca depois das 17h30 de olhos postos na Cidade Invicta e antes da bola rolar no Dragão pode ouvir o pré-jogo numa emissão que conta com os comentários de Silas. Depois do apito final no FC Porto – Paços de Ferreira viramos atenções para Arouca e a cargo de escrutinar o jogo dos leões estará o Professor Neca. Pode contar com Relatório de Jogo em dose dupla depois do fim destes jogos. Para a análise ao trabalho das equipas de arbitragem estará o ex-árbitro Pedro Henriques, autor do nosso podcast Sem Falta.

Na bancada virtual da Rádio Observador vamos ter Júlio Magalhães, membro da equipa da Manhã e adepto portista, e ainda João Castro, autor do podcast Sporting160, que vai vestir a camisola verde e branca.

A emissão especial em dose dupla conta com a coordenação do Hugo Silva, com relatos a cargo de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes no Dragão, enquanto que em Arouca, André Maia e João Pedro Vieira estão a cargo de nos trazer as emoções do último jogo da noite.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo ao nosso comentador. As melhores são feitas em direto.