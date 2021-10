Ken Block já nos habituou à espectacularidade dos seus vídeos, que denomina Gymkhana e já fez saber que prepara o “Elecktrikhana” para 2022. Talvez por isso tenha atravessado o Atlântico rumo à Alemanha, onde foi o convidado a conduzir alguns dos modelos de competição que a Audi exibe no seu museu.

No vídeo é possível ver os protótipos que venceram Le Mans, carros que dominaram o mundial de ralis, passando pelos que venceram o DTM. Mas a atenção de Block recaiu nos dois mais importantes modelos de ralis da marca alemã, precisamente o que se sagrou campeão do mundo e o outro, que prometia elevar a Audi a um estágio superior, em termos de performance, mas que nunca chegou a correr.

Audi Sport Quattro RS 002, o Grupo S que nunca correu 4 fotos

Ken Block começou por conduzir o Audi Sport Quattro S1 Evolution 2, a versão mais sofisticada e eficiente do Audi Quattro de Grupo B de ralis, modelo que conquistou para a marca alemã dois títulos de marcas e outros tantos de pilotos. Comparado os modelos que usa para as suas Gymkhanas, substancialmente mais leves, baixos e com 1400 cv, o Sport Quattro S1 E2 fica um pouco abaixo da expectativas, mas não deixa de ser um dos monstros de Grupo B que dominou entre 1982 e 1984 o mundial de ralis.

De seguida o piloto sentou-se aos comandos do Audi Sport Quattro RS 002, um modelo de que o construtor colocou muitas expectativas, mas de que apenas foram construídas duas unidades e nenhuma delas chegou a competir. O RS 002 foi construído como um Grupo S, categoria que devia ter substituído os Grupo B, mas que foram abandonados ainda antes de estrearem. Face ao Sport Quattro S1 E2, o RS 002 montava o mesmo motor de cinco cilindros, mas em posição central, para evitar o comportamento estranho e menos bom do Sport Quattro S1. Era também mais leve e mais barato, porque os construtores apenas tinham de fabricar 10 unidades para competir com os Grupo S, em vez das 200 que eram necessárias para homologar os Grupo B.

Como aperitivo para os próximos vídeos, Ken Block deixa-nos com uns peões em volta do Sport Quattro S1, aos comandos de um Audi e-tron GT, enquanto se pode vislumbrar nas fotos o buggy que os alemães estão a desenvolver para o Dakar de 2022, um eléctrico com sistema REX.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR