A tecnologia utilizada pela Land Rover nos seus veículos vocacionados para o todo-o-terreno, denominada Terrain Response, é apontada como das mais sofisticadas e eficientes do mercado, pelo que o grupo Jaguar Land Rover (JLR), que integra a marca de SUV britânica, não gostou quando percebeu que o Grupo Volkswagen estava a utilizar as suas patentes de sistemas 4×4, sem autorização, nos SUV das suas marcas Porsche (Cayenne), Lamborghini (Urus), Audi (Q8, Q7, Q5, A6 Allroad) e Volkswagen (Tiguan).

O Terrain Response da Land Rover 3 fotos

À falta de acordo para os alemães retirarem do mercado os seus modelos, a JLR avançou para tribunal, na Alemanha e nos EUA, tentando evitar que os veículos equipados com a tecnologia fossem comercializados, num processo idêntico ao que já tinha intentado contra a Bentley em 2018, que deverá chegar a tribunal apenas em 2022. Mas o litígio nos EUA estava agendado para ser regulado pelo juiz para a próxima semana, o que motivou uma maior celeridade no acordo.

Segundo o analista da Bloomberg Joel Levington, a JLR pode aspirar a receber mais de 200 milhões de dólares por ano pela utilização não licenciada das suas patentes, divulgou a Automotive News.

Se o conflito nos EUA foi ultrapassado, sem que tenham sido revelados os valores envolvidos no acordo, resta saber como será resolvida a questão na Alemanha e, necessariamente, nos restantes países europeus, bem como o diferendo com a Bentley, este ainda mais delicado por se tratar de duas marcas britânicas.