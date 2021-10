Mais de 70 cidades, 20 das quais capitais de 24 estados brasileiros, foram este sábado palco de várias manifestações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.Os protestes são sobretudo contra as políticas que o Presidente seguiu durante a pandemia de Covid-19, assim como pelo aumento de preços na alimentação, nos combustíveis e no gás, como explica o Globo. A maior manifestação foi registada em São Paulo.

As manifestações foram organizadas por várias entidades, desde movimentos sociais a centrais sindicais, que contaram com a participação de vários partidos políticos. É a sexta manifestação deste o início do ano em que se pede a destituição do Presidente. Em várias partes de mundo estão também a ser feiras manifestações de apoio à mesma causa, na tentativa de derrubar Bolsonaro. Lisboa foi uma das cidades em que cerca de 500 pessoas se manifestaram.