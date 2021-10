Um “coração de pedra”. Depois de António Costa ter acusado a Galp de ter revelado “insensibilidade” e feito “disparates” no processo de encerramento da refinaria de Matosinhos, é a vez de o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, vir a público disparar contra a empresa, defendendo que só com um “coração de pedra” seria possível conduzir assim o processo e que a Galp tinha obrigação de ter ido “além da lei”.

Na primeira entrevista concedida depois da polémica que envolveu o primeiro-ministro, que durante a campanha atacou a empresa — apesar de em maio ter elogiado o “contributo muito bem vindo” para a redução de emissões de CO2 —, o ministro mostra-se alinhado com Costa. Ao Dinheiro Vivo e à TSF, Matos Fernandes defende que “a lição” de que Costa falava está dada: “É não poder voltar a acontecer”.

“É inaceitável comunicar o encerramento de uma instalação como esta antes do Natal”, critica Matos Fernandes. “A Galp, que tem como clientes todos os portugueses, tinha de ir além da lei. Não sentimos que isso tivesse sido feito”, diz, em jeito de explicação pelas palavras de Costa, que na altura garantiu que a Galp teria de receber uma “lição exemplar”, sem explicar a que é que se referia concretamente.

Confrontado com o facto de o Estado ser acionista da Galp, Matos Fernandes recorda que se trata de apenas 7% do capital da empresa e que o Estado se comprometeu a “não interferir” na gestão: “É uma empresa privada com uma pequena cooperativa”, justifica.

Na mesma entrevista, o ministro revela abertura para discutir, à mesa das negociações para o Orçamento do Estado do próximo ano, uma descida do IVA da eletricidade para alguns casos — com uma possível mudança do plafond abaixo do qual o imposto tem taxa reduzida — e acrescenta que o valor dedicado ao programa que reduziu o preço dos passes sociais deverá diminuir.

Tudo isto será matéria para Orçamento do Estado e, a dez dias do prazo para o Governo entregar a sua primeira versão do documento no Parlamento — e menos de uma semana depois de os partidos de esquerda, com quem costuma negociar, terem registado derrotas nos resultados eleitorais — o ministro mostra-se confiante na disponibilidade sobretudo dos comunistas: “O PCP deixou claro que tirar conclusões a partir de eleições locais é uma precipitação e um erro”. O Governo segue, assim, para a negociação orçamental confiante em que as relações à esquerda não saíram afetadas.