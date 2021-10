É raro o Ministério Público (MP) concordar com o juiz Ivo Rosa — sendo o inverso igualmente verdade — mas há tendências que têm sempre excepções. No recurso da decisão instrutória da Operação Marquês que será decidido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, os procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto reconhecem que cometeram um erro na imputação de um crime de corrupção ao ex-primeiro-ministro passiva relacionado com o Grupo Lena, noticia este sábado o Público.

Tal como o juiz Ivo Rosa tinha detetado na decisão instrutória, o MP admite que se enganou na tipificação de um dos três crimes de corrupção que imputam a Sócrates no despacho de acusação: em vez de imputarem um crime de corrupção passiva para ato ilícito, os procuradores escreveram que o ex-primeiro-ministro tinha alegadamente cometido um crime de corrupção para lícito.

Qual é a diferença? Enquanto um ato de corrupção para ato lícito — um ato legal, portanto — tinha na altura dos factos um prazo de prescrição apenas de cinco anos, já o ato de corrupção para praticar um acto ou tomar uma decisão política ou administrativa que vai contra a lei tem um prazo de prescrição de 15 anos.

Foi esta diferença entre os prazos de prescrição que fez com que o juiz Ivo Rosa declarasse a prescrição deste crime de corrupção em concreto — diretamente relacionado com o crime de corrupção ativa para ato ilícito imputado a Joaquim Barroca para que Sócrates alegadamente beneficiasse o Grupo Lena.

Os procuradores defendem no recurso que a consequência do seu erro nunca deveria ter sido a declaração da prescrição do crime. Porquê? Porque foi feita a imputação correta a Joaquim Barroca e a outros arguidos acusados de terem alegadamente corrompido José Sócrates (Ricardo Salgado, Diogo Gaspar Ferreira e Rui Oliveira e Costa): corrupção ativa para ato ilícito.

A consequência, na ótica do MP, deveria ter sido outra: Ivo Rosa deveria ter comunicado a alteração do tipo do crime para que os advogados de defesa se pronunciassem, em vez de declarar o crime prescrito.