Por ocasião das filmagens de “007: Sem Tempo para Morrer”, a Aston Martin, patrocinadora da saga James Bond, fabricante de alguns dos mais lindos e possantes modelos do mercado e dona da equipa de F1 por quem corre Sebastian Vettel e Lance Stroll, desafiou os seus pilotos oficiais para uma experiência que lhes podia correr mal, uma vez que os tirava da sua zona de conforto.

Aproveitando que o Aston Martin DB5, um coupé desportivo de 1963, é tradicionalmente uma das estrelas residentes dos filmes do 007 e o “Sem Tempo para Morrer” não é excepção, o fabricante britânico desafiou as suas estrelas do volante a mostrarem o que sabem fazer no circuito de Silverstone. Só que, desta vez, o objectivo não era realizar uma volta no menor tempo possível, a verdadeira especialidade dos ases da F1, mas sim dominar o DB5 em derrapagem controlada por tanto tempo quanto possível.

Para tornar o desafio que sugeriram aos seus pilotos mais fácil de superar, a Aston Martin até levou à pista britânica Mark Higgins, ex-piloto de ralis e duplo de cinema nos filmes de James Bond. Tudo com a supervisão – e realização – da Sky Sport e de Martin Brundle, um ex-piloto de F1. Todos eles iriam mostrar serviço aos comandos de um desportivo de colecção com 58 anos.

Nas mãos de Higgins, o DB5 parece ser capaz de descrever todas as curvas sempre atravessado, mas com Vettel, Stroll e Brundle ao volante, a coisa nunca corre bem.