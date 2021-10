O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, defendeu este sábado a necessidade de “todos os órgãos” contribuírem para o desenvolvimento e bem-estar do país, um objetivo que escapa “há 46 anos”.

“Todos os órgãos, a Assembleia Nacional, os tribunais, o órgão Presidente da República, o executivo, todos estes órgãos têm que concorrer para um único objetivo, que é o desenvolvimento e bem-estar de São Tomé e Príncipe, esse desiderato que nos escapa há 46 anos e que implica o envolvimento de todos, sem exceção”, comentou hoje o chefe do executivo são-tomense, após a cerimónia de posse do novo Presidente da República, Carlos Vila Nova.

“Todos somos poucos para conseguirmos alcançar este objetivo máximo e todos somos poucos para que isso possa ser feito”, insistiu Bom Jesus.

O Presidente da República, continuou, “é mais uma contribuição”, afirmando ainda que a democracia é “um recurso à paz de São Tomé e Príncipe”, e que “vale mais do que tudo”.

Ao novo chefe de Estado, cujo mandato se inicia hoje, o primeiro-ministro fez votos de “muito sucesso”.

Que nós continuemos todos a obrar a favor da paz”, sublinhou o chefe do Governo.

A democracia, referiu antes, “é o melhor sistema, neste momento, porque ela está alicerçada na vontade do povo”.

“Naturalmente em democracia enfatizamos o diálogo, a capacidade dos homens de conversar, de expressarem a sua vontade e acabamos portanto concomitantemente por calar as armas. É isto que nós queremos. Queremos paz, desenvolvimento e naturalmente liberdade”, sustentou Jorge Bom Jesus.

Carlos Vila Nova, 62 anos, foi este sábado empossado como quinto Presidente de São Tomé e Príncipe, numa cerimónia que decorreu na sede da Assembleia Nacional e a que assistiram, entre cerca de 300 convidados nacionais e estrangeiros, os presidentes português, Marcelo Rebelo de Sousa, e guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Eleito com o apoio do partido Ação Democrática Independente (ADI), Vila Nova venceu com 57,54% dos votos a segunda volta das presidenciais, em 05 de setembro, derrotando Guilherme Posser da Costa, apoiado pela atual maioria parlamentar MLSTP-PSD/PCD/MDFM/UDD, que suporta o executivo chefiado por Jorge Bom Jesus.