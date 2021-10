A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou este sábado que deteve na Amadora um cidadão de 29 anos por ser suspeito de tentativa de homicídio com arma de fogo, revela um comunicado de imprensa.

“Após uma chamada para a Esquadra da Damaia por parte da irmã do suspeito, a mesma relatou que o seu irmão a teria ameaçado a si, a outros membros da família e ao seu marido com uma caçadeira, tendo estes saído da residência para o piso de baixo do edifício e deixado o indivíduo trancado com a arma”, segundo o documento.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial da Amadora, refere no comunicado que, “perante o exposto, foram reunidos meios para ir ao local, visto que a morada se situava no interior do Bairro Cova da Moura, e foi montado um perímetro de segurança junto da residência em questão”.

“Após contacto com as vítimas, que deram mais dados aos polícias relativamente à configuração da casa e forneceram a chave para acesso à mesma, a Equipa de Intervenção Rápida da Divisão Policial da Amadora efetuou a entrada tática na residência”, pormenoriza o documento.

Neste sentido, a PSP conta que localizou “o suspeito no interior” da residência, o “qual não ofereceu resistência”, procedendo esta força de segurança “à sua manietação e algemagem”.

“Para além da detenção do indivíduo, foi recuperada no interior da casa a arma em questão, uma caçadeira semiautomática, a qual foi apreendida, não tendo porém sido localizadas munições”, esclarece o documento.

Segundo a PSP, o detido será presente a tribunal para ser ouvido na próxima segunda-feira, 04 de outubro, pelas 10h00.