Dos Estados Unidos da América chegam-nos com regularidade startups que misturam tecnologia com dinamismo e surpreendem o mercado com berlinas ou SUV eléctricos mais avançados do que a concorrência. Mas esta criatividade não é exclusiva dos americanos, pois também surge de países pequenos como a Croácia, de onde a Rimac é originária e cujo potencial tecnológico – bem como a exuberância de desportivos como o Nevera – lhe permitiram passar a controlar a Bugatti. Agora é a França que se quer juntar a este grupo de eleitos, propondo o Hopium Machina, um eléctrico alimentado por fuel cells a hidrogénio.

Se nunca ouviu falar da Hopium, saiba que foi fundada pelo antigo piloto Olivier Lombard, vencedor em Le Mans de LMP2 em 2011 com apenas 21 anos, estando integrada no grupo Hydrogen Motive Company – também fundado por Lambard –, que é simultaneamente parceiro e fornecedor, uma vez que o primeiro veículo da marca recorre ao hidrogénio como combustível para produzir a electricidade de que necessita a bordo.

Esta é a distribuição dos depósitos de hidrogénio no Machina 6 fotos

O seu primeiro veículo, denominado Machina, já teve direito ao primeiro protótipo funcional (o Alpha 0), para permitir o desenvolvimento da tecnologia e do veículo. Não abundam os pormenores técnicos, mas a Hopium já fez saber que a sua berlina de luxo contará com mais de 500 cv de potência, suficiente para um dinamismo que lhe permita rivalizar com a maioria dos concorrentes.

A electricidade é gerada a bordo com recurso a uma célula de combustível que, com o hidrogénio que transporta a bordo, é capaz de produzir energia para percorrer 620 milhas, cerca de 1000 km. A isto há que associar a vantagem de voltar a encher os depósitos de hidrogénio em apenas três minutos, para seguir viagem.

A prova de que o mercado está receptivo a este tipo de propostas, mesmo vindas de construtores pequenos e desconhecidos, é que a Hopium já reuniu mais de 1000 reservas de clientes para o Machina, cuja ambição, de acordo com a empresa, é “atacar a Tesla a partir de cima”. As primeiras unidades de série do Machina deverão surgir em 2025.