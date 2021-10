Solskjaer tem a caixa dos ovos bons mas continua sem saber fazer omeletes (e o Man. United leva duas jornadas sem ganhar)

Assim que Cristiano Ronaldo regressou ao Manchester United, a hora da refeição no plantel de Solskjaer alterou-se. Não que o jogador português tenha exigido alguma coisa, forçado alguma coisa e implementado alguma coisa. Mas simplesmente porque tudo o que Ronaldo escolhe, come e faz é um exemplo e um conselho para os colegas.

Na primeira sexta-feira em que Ronaldo integrou a equipa, como o guarda-redes Lee Grant acabou por contar, ninguém teve sequer o atrevimento de tirar uma sobremesa. Agora, de forma natural e como faz com todos os jogadores, a equipa de chefs que trabalha com o Manchester United perguntou ao português quais são os seus pratos favoritos para os integrar no menu semanal. E se o Bacalhau à Brás, que é o prato preferido de Ronaldo, agradou a praticamente toda a gente, o mesmo não aconteceu com as restantes opções: o Polvo à Lagareiro não convenceu o plantel e os abacates que o capitão da Seleção quer ter em todos os pequenos-almoços também não são unânimes.

Ora, comida à parte, a verdade é que Cristiano Ronaldo era este sábado poupado por Solskjaer. Depois de ter jogado 90 minutos a meio da semana contra o Villarreal, num jogo da Liga dos Campeões onde marcou o golo que deu a vitória já nos descontos, o avançado português começava no banco contra o Everton. “Na quarta-feira foi um grande esforço, foi uma grande descarga emocional e física. Por isso, precisávamos de refrescar. Continuamos a ter bons jogadores no onze. Acho que é uma equipa que vai tomar conta do jogo”, explicou o treinador dos red devils mesmo antes do apito inicial. Até porque, para além de Ronaldo, também Pogba era suplente, com Martial e Cavani a saltarem para a titularidade. Nas alas, Wan-Bissaka voltava à equipa depois de ter cumprido castigo na Europa e Luke Shaw regressava de lesão, com Fred a substituir Jadon Sancho e Lindelöf a render novamente o lesionado Harry Maguire.

Em Old Trafford e depois desse jogo complexo contra o Villarreal, o Manchester United tinha a possibilidade de saltar para a liderança provisória da Premier League, com mais dois pontos do que um Liverpool que só joga este domingo, e ainda abrir distância para o Everton, que partia para o encontro com os mesmos pontos que os red devils. Mais do que isso, a equipa de Solskjaer — e o próprio Solskjaer, a título muito individual — pretendia ultrapassar definitivamente o capítulo da eliminação da Taça da Liga e da derrota contra o Aston Villa e relançar-se na luta pelos lugares cimeiros da liga inglesa.

Na primeira parte, o Manchester United criou as primeiras situações de perigo com um cabeceamento ao lado de Martial (6′) e um cruzamento sem consequências de Greenwood (9′). Os red devils tinham mais bola, maior presença no meio-campo adversário e pareciam implementar um ligeiro ascendente na partida mas a verdade é que a organização defensiva do Everton não permitia grandes aventuras aos elementos ofensivos lançados por Solskjaer. Com o avançar dos minutos, o conjunto de Rafa Benítez começou a soltar-se e a procurar terrenos mais adiantados, aproveitando quase sempre as transições rápidas e as recuperações de bola em zona elevada. Varane impediu um remate de Rondón com um grande corte (11′) e De Gea respondeu da melhor maneira a um pontapé de Gray (33′) — sendo que, pelo meio, Cavani teve a melhor oportunidade até então com um cabeceamento que Pickford defendeu (21′).

Já perto do intervalo e numa primeira parte que foi perdendo alguma intensidade à medida que o relógio foi avançando, o Manchester United acabou por conseguir chegar à vantagem. Bruno Fernandes desequilibrou na zona central, levou dois adversários consigo e soltou em Martial na esquerda, com o avançado francês a aproveitar a ausência de pressão para rematar de primeira e em jeito (43′). Martial, que até aí estava a fazer uma exibição discreta e com poucas ocasiões para se mostrar ao jogo, abriu o marcador e levou a equipa de Solskjaer a ganhar para o intervalo.