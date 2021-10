Wendell, pelo menos ele, está a receber a mensagem de Sérgio (a crónica do FC Porto-P. Ferreira)

Por muito inesperada que tenha sido a reação de Sérgio Conceição à goleada sofrida contra o Liverpool a meio da semana, a verdade é que as declarações revoltadas do treinador do FC Porto estiveram longe de ser inéditas e até lembraram um outro murro na mesa. Em janeiro de 2020, depois de os dragões perderem na final da Taça da Liga contra o Sp. Braga, o técnico colocou o lugar à disposição e sublinhou a “falta de união” dentro do clube. Na altura, resultou.

Pinto da Costa segurou Sérgio Conceição, de forma mais do que expectável, e o FC Porto acabou por recuperar a desvantagem para o Benfica no Campeonato, conquistando a Primeira Liga já depois da paragem forçada devido à pandemia, e vencer também a Taça de Portugal. Esta terça-feira, embora não tenha usado exatamente as mesmas palavras, o treinador voltou a referir que ia falar com o presidente, voltou a colocar em causa a forma como a sua mensagem chega à equipa e voltou a tentar tirar o mesmo truque da manga para atingir o mesmo objetivo.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-P. Ferreira, 2-1 8.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Manuel Mota (AF Braga) FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Wendell (Manafá, 82′), Francisco Conceição (Pepê, 75′), Uribe, Vitinha, Luis Díaz (Toni Martínez, 88′), Taremi, Evanilson (Sérgio Oliveira, 75′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Marchesín, Mbemba, Grujic, Fábio Vieira, Corona Treinador: Sérgio Conceição P. Ferreira: André Ferreira, Zé Uilton (João Pedro, 78′), Baixinho, Maracás, Antunes, Stephen Eustáquio, Luiz Carlos (Ibrahim, 90′), Nuno Santos (Matchoi Djaló, 78′), Hélder Ferreira (Juan Delgado, 64′), Denilson, Lucas Silva Suplentes não utilizados: Vekic, Flávio Ramos, Nuno Lima, Luís Bastos, Rui Pires Treinador: Jorge Simão Golos: Nuno Santos (19′), Luis Díaz (44′), Wendell (52′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Taremi (16′ e 90+5′), a Hélder Ferreira (17′), a Wendell (30′), a Antunes (32′), a Denilson (41′), a Pepe (54′), a Juan Delgado (80′), a Baixinho (84′); cartão vermelho por acumulação a Taremi (90+5′)

Sem que a continuidade fosse sequer um tópico em cima da mesa, Conceição falou com Pinto da Costa dois dias depois da derrota com o Liverpool e explicou ao presidente a desilusão que sentiu face àquilo que interpretou como falta de entrega e compromisso dos jogadores. Esta sexta-feira, com a tempestade mais calma e a necessidade de alterar o chip para voltar ao Campeonato, o treinador não retirou nada do que havia dito e apresentou-se como “a voz do descontentamento geral”.

“A mensagem que foi passada é a mesma há quatro anos. Existe uma base de compromisso aqui e há certos princípios que têm de ser respeitados. Depois, há a estratégia para os jogos e aí o único responsável por não termos conseguido um resultado positivo sou eu. A imprensa está habituada a levar com um ou outro bluff depois dos jogos mas eu não sou assim. Pus cá fora o meu sentimento. Fui disparatado, como vi escrito? Não. Foi o meu sentimento. Eu assumo sempre a responsabilidade mas há coisas que têm de ser analisadas e tem de se perceber o porquê de terem acontecido situações que não estavam planeadas e que levaram a que tenhamos feito um jogo tão mau. Críticas? É o quinto ano aqui. Já satura. É o mau feitio, é isto, é aquilo… Até a minha cara não é assim grande coisa para alguns. A mensagem passa da forma que eu sou e não abdico das minhas convicções. Sou assim e não vou mudar”, disse Sérgio Conceição na antevisão da receção deste sábado ao P. Ferreira.

Francisco Conceição e Evanilson são titulares pela 1.ª vez esta época ⚠Francisco Conceição cumpre o 24.º jogo pela equipa principal dos portistas, apenas o 2.º a titular – na época passada, foi titular frente ao FC Famalicão pic.twitter.com/yw7ywVHd4f — playmakerstats (@playmaker_PT) October 2, 2021

No Dragão, apenas quatro dias depois da goleada frente ao Liverpool, o FC Porto precisava de vencer para pressionar desde logo o Sporting, que só entrava em campo horas depois, e o Benfica, que tinha mais três pontos e só jogava no dia seguinte. Contra os pacenses, Sérgio Conceição não podia contar com o lesionado Otávio e mudava meia equipa: saíam Corona, Fábio Cardoso, Zaidu, Sérgio Oliveira, Otávio e Toni Martínez, entravam João Mário, Pepe, Wendell, Vitinha, Francisco Conceição e Evanilson, com destaque para o regresso ao onze do central português e para o facto de Mbemba começar no banco. Do outro lado, Jorge Simão já tinha Stephen Eustáquio, já que o médio cumpriu castigo na jornada anterior.

Numa primeira parte em que o FC Porto jogou quase por inteiro no meio-campo adversário, acabou por ser o P. Ferreira a ter a aproximação inicial à baliza contrária. Num lance em que Pepe cometeu um erro pouco habitual e perdeu a bola em zona proibida, Lucas Silva aproveitou e tentou assistir Denilson, que atirou rasteiro contra Uribe (2′). Os dragões responderam quase de imediato com duas jogadas de perigo, um remate por cima de Uribe (4′) e outro de Luis Díaz que foi intercetado por Maracás quando seguia para a baliza (5′), mas esse momento inicial em que Denilson poderia ter inaugurado o marcador acabou por dar o mote para o primeiro tempo: os pacenses quase não atacavam, quase não se atreviam a nada, quase não saíam do próprio meio-campo mas, se existisse um erro do adversário, não iriam demorar praticamente nada para aproveitar.

O FC Porto sofreu o seu 1.º golo em ????casa neste ????????campeonato: os portistas eram a única equipa sem golos sofridos como visitado na prova pic.twitter.com/Em7L0igQCo — playmakerstats (@playmaker_PT) October 2, 2021

Vitinha teve uma boa ocasião para marcar, com um pontapé de fora de área que André Ferreira afastou (15′), mas a verdade é que os augúrios confirmaram-se mesmo. Num lance que começa com um pontapé de baliza do guarda-redes do P. Ferreira, a equipa de Jorge Simão ganhou dois duelos aéreos e Denilson aproveitou os ressaltos para desequilibrar na direita e assistir Lucas Silva na esquerda; o avançado rematou, Diogo Costa fez uma grande defesa mas Nuno Santos, na recarga, atirou de fora de área e em jeito para inaugurar o marcador (19′). Com o P. Ferreira a ganhar no Dragão, o jogo assumiu a dinâmica natural e expectável — os pacenses recuaram, juntaram os setores e fecharam-se nos últimos 30 metros, o FC Porto avançou, tentou esticar a equipa e encontrar espaços na organização defensiva do adversário.

Francisco Conceição foi o primeiro a ficar perto de empatar, com um pontapé rasteiro que André Ferreira encaixou (24′), sendo que o guarda-redes voltou a ganhar o mesmo duelo instantes depois ao defender um remate do jovem avançado na sequência de um passe em desmarcação de Taremi (30′). Vitinha também tentou o golo de livre direto (34′), com a bola a passar por cima da trave, e Wendell obrigou André Ferreira a outra intervenção atenta ao atirar de fora de área (42′). Atirar de fora de área, aliás, era a constante dos dragões: o P. Ferreira estava muito organizado, compacto e estável nas imediações da grande área e não permitia espaços interiores ao FC Porto, obrigando a equipa de Sérgio Conceição a explorar a largura, a profundidade e a meia distância. Nestes capítulos, Wendell acabou por ser o elemento ‘mais’ dos dragões, não só pelas subidas pela ala esquerda mas também pelas incursões interiores que realizava para depois combinar com Luis Díaz, demonstrando ainda uma capacidade para rematar de longe que lhe dá uma dimensão ofensiva muito interessante.

???????? 37' | Porto 0-1 Paços de Ferreira Wendell já com 5 conduções aproximativas, todas elas a terminar com manutenção de posse#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPFCPF pic.twitter.com/XW811HlbQp — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) October 2, 2021

O golo do empate, contudo, acabou por surgir já perto do intervalo — e assim que o P. Ferreira arriscou um pouco mais. Numa das raras vezes em que a equipa de Jorge Simão tentou sair a jogar com a bola no pé, o FC Porto recuperou a posse na zona do meio-campo e Luis Díaz conduziu em velocidade pela direita para depois soltar em Taremi; o avançado procurou a finalização de Evanilson na grande área, a defesa pacense antecipou-se mas Díaz apareceu novamente na recarga e atirou para dentro da baliza (44′), chegando ao sexto golo no Campeonato e cimentando o estatuto de melhor marcador. No final da primeira parte, o FC Porto estava totalmente por cima da partida, era esmagador em termos de posse de bola, oportunidades e aproximações à baliza adversária mas sabia que teria pela frente uma segunda parte em que o P. Ferreira ia fechar todos os caminhos para tentar levar um ponto do Dragão.

???????? INTERVALO | Porto 1 – 1 Paços de Ferreira ???? Conceição lançou XI pós-"puxão de orelhas" com várias mexidas

???? "Castores" adiantaram-se cedo, por Nuno Santos

???? Luis Díaz materializou reacção, perto do descanso#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPFCPF pic.twitter.com/wzmi0qR7KF — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) October 2, 2021

