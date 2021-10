Em atualização

Uma avioneta despenhou-se este domingo contra um prédio em Milão, Itália, avança a Reuters. Na sequência do acidente, morreram as oito pessoas que seguiam a bordo da avioneta. Entre as vítimas mortais está uma criança, segundo o Corriere della Sera.

O edifício estava a ser reconstruido e, no momento do embate da avioneta, estava desocupado.

A private plane has crashed into an empty building outside Milan leaving all 8 people onboard dead pic.twitter.com/0zUS0O0nhP — Naija (@Naija_PR) October 3, 2021

A avioneta tinha descolado do aeroporto de Linate, em Milão, e tinha como destino a Sardenha.

Na sequência do incidente, vários carros estacionados ao logo do edifício incendiaram-se. Não há, para já, registo de outros vítimas além dos passageiros da avioneta. Desconhece-se também o que esteve na origem do acidente.