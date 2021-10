O tenista cazaque Dmitry Popko bateu este domingo o italiano Andrea Pellegrino e conquistou o título do Lisboa Belém Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que decorreu no Club Internacional Foot-ball (CIF), em Lisboa.

Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos levou a melhor o jogador do Cazaquistão, número 187 no ‘ranking’ ATP, em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-2 e 6-4, ao fim de uma hora e 50 minutos.

Depois de eliminar nos quartos de final o português João Domingues e nas meias-finais o francês Hugo Gaston, Dmitry Popko impôs quatro quebras de serviço ao adversário, 258.º classificado na hierarquia mundial, que só conseguiu fazer um ‘break’, para alcançar o seu primeiro título da carreira no ‘challenger’