Moçambique registou 14 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e, pelo segundo dia consecutivo, não contabilizou qualquer morte, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde este domingo divulgado.

Tal como no sábado, os dados surgem alinhados com o recuo de infeções e óbitos que se verifica desde julho, após o pico da terceira vaga.

Moçambique conta atualmente com 1.485 casos ativos.

O país tem um total acumulado de 1.918 mortes e 150.804 casos de Covid-19, dos quais 97% recuperados e 26 internados.

A Covid-19 provocou mais de 4,7 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 234 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.