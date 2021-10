As eleições municipais na Geórgia foram marcadas por acusações generalizadas de intimidação e fraude, disseram observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) este domingo, um dia após o ato eleitoral.

O escrutínio, em que o partido no poder vencerá, foi marcado “por alegações generalizadas e recorrentes de intimidação, compra de votos e pressão sobre candidatos e eleitores”, disseram observadores numa conferência de imprensa em Tbilissi.

A Geórgia realizou no sábado eleições municipais que fazem temer uma repetição da crise política registada após as legislativas de 2020, assinaladas por denúncias de fraude e fortes protestos da oposição. O principal catalisador desta nova espiral de confrontação foi ex-Presidente da Geórgia, Mikheil Saakashvili, detido na sexta-feira, após entrar no país proveniente da Ucrânia.

Saakashivili, que abandonou o país há oito anos e vivia atualmente na Ucrânia, país que lhe concedeu a nacionalidade, fundador do Movimento nacional unido (MNU, oposição), apelou aos seus apoiantes para saírem à rua e protestarem no dia seguinte às eleições.