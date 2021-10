[Em atualização]

O botão de pausa soltou-se no que diz respeito aos eventos, que agora voltam em força depois de um 2020 atípico de interrupções inesperadas. A gala dos Globos de Ouro da SIC é exemplo disso — depois de um ano de pausa regressa este domingo para a sua 25.ª edição, apresentada pela pivot Clara de Sousa, um dos rostos mais consensuais da estação de Carnaxide.

Este ano, apesar do formato presencial e de terem sido levantadas as regras de lotação, a estação decidiu manter algumas restrições para garantir a segurança do evento e a tradicional passadeira vermelha estendida à porta do Coliseu não aconteceu. Os convidados e nomeados aos Globos de Ouro passaram antes pelo átrio da sala de espetáculos de forma compassada para mostrar os modelitos da noite.